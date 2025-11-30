مرادی: باند سرقت منازل در مشهد متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های سریالی از خانه‌های مسکونی غرب کلانشهر مشهد پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: تحقیقات کارآگاهان با بررسی سرنخ‌های موجود به چهره زنی و شناسایی ۴ متهم شد که با دو خودروی سواری دنا سفید و پژو ۲۰۷ مشکی اقدام به سرقت می‌کردند.

وی گفت: با تلاش کارشناسان اطلاعات جنایی، مخفیگاه این متهمان در دو نقطه از شهر مشهد ردزنی و شناسایی و تیم‌های عملیاتی به صورت شبانه وارد عمل شدند.

مرادی افزود: در این عملیات غافلگیرانه ۴ متهم دستگیر و از مخفیگاه آنها دو دستگاه خودروی سواری مورد استفاده در سرقت‌ها، پلاک‌های جعلی و مقادیری اموال مسروقه کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: در تحقیقات اولیه، متهمان تاکنون به ۳۶ فقره سرقت از خانه‌های مسکونی اعتراف کرد و با هماهنگی قضائی تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.