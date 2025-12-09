چراغ:رمزگشایی ۸۹ فقره سرقت در مشهد؛۹ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هماهنگی سر کلانتریهای شرق، شمال، جنوب و غرب مشهد در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد بیان کرد: با مطالعه علمی و میدانی گزارشهای اعلامی به پلیس، تیمهای تجسس کلانتریهای پلیس وارد عمل شدند.
وی افزود: پلیس با کنترل مراقبتهای پوششی در پاتک شبانه ۹ متهم دستگیر کرد.
چراغ گفت: متهمان تاکنون به ۸۹ فقره دستبرد به خانههای مسکونی و وسایل داخل خودرو سرقت اعتراف کرده اند و تحقیقات با دستورات تخصصی مرجع قضائی ادامه دارد.
فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد اظهار کرد: از همکاری شهروندان فهیم و قانون مدار با پلیس تشکر میکنیم.
