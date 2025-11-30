ارجمند: عوامل نزاع دسته جمعی منجر به قتل در نقده دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یونس ارجمند گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از روستاهای نقده که منجر به قتل یک نفر شده بود از همان لحظات اولیه رسیدگی به موضوع در دستور کار ویژه پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله مأموران به محل وقوع اعزام و با شگردهای خاص پلیسی نزاع توسط پلیس خاتمه و تمام افراد دخیل در این جنایت دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

انهدام باند سارقان اماکن خصوص در تکاب

فرمانده انتظامی تکاب نیز گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و موتور سیکلت در شهرستان تکاب به دلیل حساسیت موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ طالب محمد قلی زاده افزود: پلیس شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شد سارقان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کند.

فرمانده انتظامی شهرستان تکاب خاطرنشان کرد: متهمان در بازجویی‌های فنی به ۹ فقره انواع سرقت از اماکن خصوصی و موتور سیکلت در سطح شهرستان اعتراف کردند، در این خصوص ۲ نفر سارق دستگیر شدند.

کشف البسه و لوازم خانگی فاقد مجوز در خوی

فرمانده انتظامی خوی نیز گفت: مأموران انتظامی شهرستان خوی حین گشت زنی در مسیرماکو - تهران به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه اشاره به اینکه در بازرسی از خودروی مذکور ۸۲۱ ثوب البسه و ۱۴ قلم لوازم خانگی به صورت فاقد مجوز کشف شد افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش تقریبی کالای مکشوفه ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی تصریح کرد: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.