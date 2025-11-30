خدمت رسانی شرکت واحد با ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح آخرین وضعیت ناوگان پایتخت گفت: در حال حاضر کل ناوگان اتوبوسرانی ۵۲۸۰ دستگاه اتوبوس موجود دارد که از این تعداد ۳۲۰۰ دستگاه فعال و ۲۲۲۴ دستگاه اتوبوس ناوگان شاغل تهران را تشکیل میدهد. در هسته مرکزی شهر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در حال ارائه خدمت به شهروندان هستند. بخش قابل توجهی از ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز در مسیر نوسازی قرار دارد.
قیومی با اشاره به گسترش ناوگان پاک و کممصرف در شهر افزود: هماکنون حدود ۵۰ درصد از اتوبوسهای فعال در هسته مرکزی تهران برقی هستند و ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی بهطور روزانه در حال فعالیت میباشند که نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا دارند.
وی همچنین درباره برنامههای نوسازی اتوبوسهای خطوط تندرو (BRT) توضیح داد: در راستای ارتقای ناوگان تندرو، علاوه بر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین، تعداد ۳۵۰ دستگاه اتوبوس تمامبرقی هایگر و ۷۵ دستگاه متروباس ۲۶ متری وارد خطوط خواهند شد.
