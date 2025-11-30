  1. استانها
  2. اصفهان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان فردا دوشنبه ۱۰ آذر حضوری است

مدارس و دانشگاه‌های اصفهان فردا دوشنبه ۱۰ آذر حضوری است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا دوشنبه ۱۰ آذر ماه تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان به صورت حضوری دایر خواهند بود.

منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعطیلی امروز یکشنبه ۹ آذر) تمام مدارس و دانشگاه‌های استان اصفهان به دلیل شیوع آنفلوآنزا و با هدف ایجاد گسست در زنجیره انتقال ویروس انجام شد.

به گفته وی، این تصمیم با هماهنگی مرکز بهداشت استان و بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر مراقبت از بیماری‌های حاد تنفسی اتخاذ شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: فردا دوشنبه ۱۰ آذر تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان اصفهان به صورت حضوری دایر خواهند بود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: از این پس، در صورت بروز موارد محدود بیماری در کلاس‌ها، مدیران مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش و طبق پروتکل‌های ابلاغی مرکز بهداشت، خودشان نسبت به مدیریت شرایط (مثل مرخصی دانش‌آموزان بیمار) اقدام خواهند کرد و نیازی به تعطیلی گسترده نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت آلودگی هوا نیز گفت: با وجود پایداری جوی و تداوم آلودگی، تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس به دلیل کیفیت هوا امروز در کارگروه بررسی شد اما به دلیل اولویت موضوع آنفلوآنزا، تعطیلی امروز تنها با محوریت بیماری انجام گرفت.

وی با بیان اینکه کماکان طرح زوج و فرد در محدوده ترافیکی (حلقه دوم ترافیکی شهر) از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ شب بر قرار است، اضافه کرد: دیگر اقدامات کاهش آلودگی هوا از جمله ممنوعیت آتش زدن بقایای کشاورزی، محدودیت فعالیت صنایع آلاینده تا پایان هفته و توزیع مناسب سوخت در جایگاه‌ها ادامه دارد و پیگیری می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: بنابراین دانش‌آموزان و دانشجویان استان اصفهان فردا باید طبق روال عادی در کلاس‌های درس حضور یابند.

کد خبر 6673183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سبزه IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      95 6
      پاسخ
      مگه میشه آلودگی ۱۶۶ از تهران هم بیشتره چیکار دارین میکنین
      • ب.ا IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        6 0
        حتما به سایت استانداری اصفهان و آرتباط مردمی آموزش و پرورش پیام بفرستید و اعتراض کنید.
    • کاربر SE ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      86 0
      پاسخ
      اصفهان از تهران الوده تره بعد تهران تعطیل و اصفهان حضوری شیشه فروش چی بگم بهت اخه!
    • 666 IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      91 2
      پاسخ
      وقتی موج بارشی قراره از شمال کشور وارد بشه و تهران از لحاظ جغرافیایی به شمال نزدیک تره و شاخص آلودگی کمتره، چجوری تهران تعطیل میشه ولی اصفهان نه؟ هدفتون تحصیله؟ اگه دانش آموز سالم نباشه برا چی تحصیل کنه؟ درس بخونه که تهش بخاطر تصمیمات امثال شما، نتونه نفس بکشه؟
    • زهرا شفیعی US ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      70 2
      پاسخ
      با سلام و احترام امروز هوای اصفهان به‌شدت آلوده است و در چنین شرایطی حضور دانش‌آموزان در مدرسه واقعاً سلامت آن‌ها را به خطر می‌اندازد. علاوه بر آلودگی شدید، این روزها شیوع گسترده‌ی آنفولانزا در اصفهان باعث شده نگرانی خانواده‌ها چند برابر شود. خواهشمندم برای حفظ سلامت فرزندانمان تصمیمی فوری و مسئولانه در مورد تعطیلی مدارس اتخاذ شود. سلامت بچه‌ها مهم‌تر از هر موضوع دیگری است و انتظار می‌رود که آموزش و پرورش در اولویت قرار دادن جان دانش‌آموزان، جدی‌تر و حساس‌تر عمل کند
      • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        25 0
        بنظر منم ما دومین استان آلوده هستیم و تهران سومی یا چهارمی بعد اونا تعطیلن
      • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        4 1
        خیلی هوا الودست لطفا مدارس رو تعطیل کنید. الو دگی. زده169 بسیار نا سالم بچه ها تامیخوان برن بیرون شرو ع به سر فه میکنن و با اینکه ماسک میزنن تا چه حد ما سک بزنن لطفاً مدارس اصفهان رو تعطیل کنید
    • ناشناس IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      48 0
      پاسخ
      واقعا با خودتون چه فکری میکنین درک نمیکنمتون اصفهان الودگی هواش بیشتر از همدانه اونجا تعطیله ولی اصفهان نه دارین چیکار میکنین با مردم همه داریم نابود میشیم
    • اون کسی که از مدرسه ها متنفره IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      30 5
      پاسخ
      یعنی چی تعطیل نیست آنفولانز داره همه رو می‌کشه
    • ....... IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      36 2
      پاسخ
      ما چجوری تو این هوا نفس بکشیم ؟
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      41 2
      پاسخ
      سلام درود در اصفهان آنفولانزا بسیار زیاد شده وباید مسئولین که باید مدارس را تعطیل کنن تا زمانی که بیماری و آلودگی هوا کم شود و در نظر داشته باشن که سلامتی فرزندان برای والدین مهم است
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      41 1
      پاسخ
      آقای شیشه فروش خودت نشستی تو خونه هیچ خبری از آلودگی هوا آنفولانزا نداری. تازه هوای اصفهان خیلی آلوده تر از تهران و شهر های دیگر هست.
    • بی نام IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      31 0
      پاسخ
      آخه دارن چیکار میکنن چه جوری که تهران با آلودگی ۱۱۶ تعطیل شد ولی اصفهان با ۱۶۶ نشد ؟
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      22 2
      پاسخ
      چرا باید بریم مدرسه همه ی دانش آموزان مدرسه ما ویروس آنفولانزا دارند یا فکری کنید این جوری که نمی شه
    • امیرحسین IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      20 5
      پاسخ
      صدای اصفهان خیلی الودس که جاهای دیگه ایی که تعطیل شدن الودگیشون کمتر بوده بی زحمت لطف کنید به فکر سلامت دانش آموز ها بیشتر باشید
    • کاربر IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      19 0
      پاسخ
      چه تغییری ایجاد شد که یکباره حضوری شد؟ عشقی تصمیم میگیرید!!!
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      17 1
      پاسخ
      آقای شیشه بر جان کودکان براش مهم نیست درجه آلودگی روی 170 هست یعنی مرگ تدریجی
    • ‌‌ IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      15 0
      پاسخ
      چراااا تعطیل نمیکنید ؟؟.؟؟؟؟ آلودگی رو نمیبینید؟.
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      9 1
      پاسخ
      امروز الوده ترین روزه نسبت به هفته قبل
    • اصفهان هواش الودس ویروس اومده لطفا تعطیل کنید IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 0
      پاسخ
      اصفهان هواش الودس ویروس اومده لطفا تعطیل کنید
    • امید IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      11 0
      پاسخ
      چیجوریه تو این شرایط ناسالم مادانش آموزان باید بریم مدرسه همه‌ جا تا فردا وپسفردا تعطیله ولی شهرضا و اصفهان مدارسش حضوری ودایره اصلا آقای شیشه فروش سلامتی دانش آموزان برایتان مهم نیست
    • CY ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      15 0
      پاسخ
      من الان دو هفته حالم بده هوا آلوده است
    • نیکا IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      20 0
      پاسخ
      یعنی چییی من فردا عربی مستمر دارم تعطیل کنید بابا ۶ روز الکی تعطیل کردید الان که همه داریم از آلودگی و مریضی می‌میریم میگین واژه یعنی چی
    • کاربر IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      23 0
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره که اصفهان چنین رفتاری داره با شهروندان خودش..... رتبه آخرو دارین واقعا بین تمام استان‌ها.....دوزار برای سلامتی همشهریهای خودتون ارزش قائل نیستین
    • Mm IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      9 0
      پاسخ
      من خودم دانشجو ام دانشگاه آزاد باید پولم بدم برام حضوری رفتن خیلی بهتره ولی آیا درک دارید که حدود ۱۰هزار ماشین به علاوه تاکسی و واحد باید روزانه باید برن تردد کنن فقط برا یک دانشگاه سلامتیمون از هر چیزی مهم تره واقعا که مدیریتتون صفره
    • کاربر IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 0
      پاسخ
      آقا ما نمیتونیم نفس بکشیم بخدا که یه لحظه میرم تو بالکن و میام نفسم تنگ میشه و گلوم خارش میگیره . آخه این چه وضعشه . ما حتی از تهران هم آلوده تر هستیم . نمیفهمم واقعا با خودتون چه فکری کردید .
    • رسول صرام IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 0
      پاسخ
      الان ما کوه صفه را نمی بینیم چطور فردا دوشنبه تعطیل نیست ؟ استاندار وارد عمل شود
    • مریم IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 0
      پاسخ
      این رفتار مسئولین اصفهان با سلامت شهروندانش واقعا ازار دهنده است اگه شاخص آلودگی روی 158در حدی هست که پایتخت تعطیل بشه وقتی شاخص آلودگی اصفهان روی 166هست چرا باید مردم نصف روز رو به اجبار خارج از خانه و در معرض هوای آلوده باشند؟
    • رها IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      چرا تعطیل نمیکنید خداوکیلی اصلا براتون مهم نیست میانگین بچه ها میاد پایین که بیاد خوب جونمون مهم تره تو را امام حسین تعطیل کن من که میدونم این پیام ها را نمیخونید ولی راه دیگه ای نداریم
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      8 0
      پاسخ
      باسلام و احترام خدمت آقای شیشه فروش ، مدیر آموزش و پرورش و تمامی افراد چند روزی است که ویروس آنفولانزا به اصفهان آمده است و همه ی بچه ها به آن مبتلا می شوند . حضور بچه ها در مدرسه سلامت آنها را به خطر می اندازد ، نه اصفهان بلکه همه ی شهر های اصفهان . پس خواهش می کنم مدارس را تعطیل کنید تا جان بچه هایمان به خطر نیفتد ، نگرانی خانواده ها با رفتن بچه ها به مدرسه بیشتر می شود . اگر امکان تعطیلی فردا وجود ندارد سه شنبه و چهارشنبه را تعطیل کنید. با تشکر از همراهی شما.
    • ناشناش IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      5 0
      پاسخ
      چرا تعطیل نمیکنید هوا واقعا افتضاحه بچه ها گناه دارن چرا اصفهان میخاد همه جا اول باشه حالا غیر حضوری بشه مدرسه ها چه اتفاقی،میفته بابا قم و یزدم فردا تعطیله !!
    • ب.ا IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      تهران ۱۵۰ و غیر حضوری اما دانشمندان و مسئولان اصفهانی حضوری کردند.
    • mpm IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      اتفاقا امروز از روز های قبل خیلی الوده تره ادم نمیتونه نفس بکشه چرا اینجوری تصمیم میگیرن اخه
    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 0
      پاسخ
      آخه این چه مملکتیه با این هوای آلوده آنفولانزا م هست که هیچی آخه چرا تعطیل نکردن این چه وضعیه؟؟
    • مسعود IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 0
      پاسخ
      ممنون از آقای شیشه شاخص رو فکر کنم نمیدونید چنده سمنان با ۷۴تعطیل کردن به بچه های دبستانی رحم کنید یکم به مردم بها بدید لطفا
      • IR ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        1 0
        بچه ها گناه دارن خود شیشه فروش بچه کوچیک نداره آواره بیمارستان ها باشه .چرا فکر سلامتی بچه ها نیستین
    • سپاهان IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      5 0
      پاسخ
      با این حجم آلودگی چرا تعطیل نیست آنفلانزا زیاد شده
    • اصفهانی بدبخت IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم واستون شیوع آنفولانزا از یک طرف و آلودگی هوا از طرف دیگر،دانش آموزان اصفهانی چه گناهی کردن که باید داخل این هوا به مدرسه بروند اما شهر های دیگه نه،این حق الناس آقای شیشه فروش
    • IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      دوشنبه الودگی هوا 150 بود و تعطیل نکردید ولی برای سمنان با الودگی 65 تعطیل کردند یه کاری کنید فقط تعطیل کنید حال من و برادرم بده
    • عرب DE ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا خودتونو زدید به خواب،،خجالت بکشید با جون بچه های ما دارید بازی میکنید،،همه جا تعطیله اصفهان با شرایط بسیار بد تعطیل نیست،،😡😡😡😡
    • IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      همین امروز که باز بود نود درصد بچه ها مریض بودن
    • 999 FR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      حفظ روند آموزشی مهمه، اما آقای شیشه فروش نباید سلامتی دانش‌آموزان رو نادیده گرفت. وقتی آلودگی هوا در این حد بالاست، بچه‌ها بیشتر در معرض مشکلات تنفسی، سردرد و ضعف سیستم ایمنی قرار می‌گیرن. درس همیشه قابل جبران هست، ولی آسیب به سلامت نه. لطفاً اولویت اصلی، سلامت بچه‌ها باشه، بعد برنامه‌ریزی آموزشی. ریه ی بچه ها داغون میشه بعد شما مسئولین بحران پاسخگو خواهید بود😡😡

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها