به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آغاز ورود اتوبوسهای ۲۶ متری موسوم به متروباس به ناوگان حملونقل عمومی پایتخت خبر داد و اظهار کرد: بر اساس قراردادی که با طرف چینی منعقد شده، ۷۵ دستگاه متروباس تمامبرقی خریداری شده است.
وی با بیان اینکه مرحله نخست این قرارداد شامل ورود ۱۰ دستگاه متروباس است، افزود: این اتوبوسها ظرف روزهای آینده وارد گمرک بندرعباس میشوند و پس از انجام تستهای فنی و طی مراحل ترخیص، تا پایان بهمنماه وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران خواهند شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر ظرفیت بالای این اتوبوسها تصریح کرد: هر متروباس توان جابهجایی همزمان حدود ۳۰۰ مسافر را دارد که این موضوع باعث کاهش ازدحام در ایستگاهها و کوتاه شدن سرفاصله حرکت اتوبوسها در خطوط تندرو میشود.
علیزاده با اشاره به ویژگیهای فنی متروباسها گفت: این اتوبوسها کاملاً برقی، بدون آلایندگی و مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا هستند و تا حدود ۴۰۰ کیلومتر پیمایش دارند. از نظر طراحی نیز شباهت زیادی به قطارهای مترو و سامانههای حملونقل سریع شهری دارند.
وی آغاز فعالیت این اتوبوسها را در خط یک BRT (تهرانپارس، آزادی) اعلام کرد و افزود: در مرحله بعد، خط چهار BRT (تجریش، راهآهن) نیز بهعنوان یکی از پرترددترین خطوط پایتخت در دستور کار استفاده از متروباسها قرار دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در رادیو گفتوگو با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی گفت: بیش از ۱۲ سال ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده بود و در آغاز این دوره، تعداد اتوبوسهای فعال به حدود ۸۵۰ دستگاه رسیده بود، اما امروز این رقم به بالای ۳۳۰۰ دستگاه افزایش پیدا کرده است.
علیزاده خاطرنشان کرد: هرچند این افزایش ناوگان یک تحول جدی محسوب میشود، اما هنوز با عدد مطلوب فاصله داریم و هدفگذاری ما رسیدن به حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس است. ورود اتوبوسهای ۲۶ متری و ۱۸ متری جدید میتواند نقطه عطفی در ارتقای حملونقل عمومی تهران باشد.
نظر شما