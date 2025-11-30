به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل و مغازه در شهرستان خرم‌آباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی دقیق، توانستند دو نفر سارق را در سطح شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، گفت: در راستای تحقیقات پلیسی که از سوی کارآگاهان صورت گرفت، متهمان تاکنون به ارتکاب هفت فقره سرقت از منازل و مغازه اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ رخشان از شهروندان خواست ضمن هوشیاری کامل، تدابیر لازم امنیتی و پیشگیرانه برای منازل و محل کسب خود را به کار گیرند و هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا از تکرار وقوع سرقت‌ها جلوگیری شود.