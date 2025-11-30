  1. استانها
  2. لرستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

۲ سارق حرفه‌ای در خرم‌آباد دستگیر شدند

۲ سارق حرفه‌ای در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - رئیس پلیس آگاهی لرستان از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل و مغازه در شهرستان خرم‌آباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی دقیق، توانستند دو نفر سارق را در سطح شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، گفت: در راستای تحقیقات پلیسی که از سوی کارآگاهان صورت گرفت، متهمان تاکنون به ارتکاب هفت فقره سرقت از منازل و مغازه اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ رخشان از شهروندان خواست ضمن هوشیاری کامل، تدابیر لازم امنیتی و پیشگیرانه برای منازل و محل کسب خود را به کار گیرند و هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا از تکرار وقوع سرقت‌ها جلوگیری شود.

کد خبر 6672920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها