به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منازل و مغازه در شهرستان خرمآباد، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان با اشراف اطلاعاتی دقیق، توانستند دو نفر سارق را در سطح شهرستان خرمآباد شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی لرستان، گفت: در راستای تحقیقات پلیسی که از سوی کارآگاهان صورت گرفت، متهمان تاکنون به ارتکاب هفت فقره سرقت از منازل و مغازه اعتراف کردهاند.
سرهنگ رخشان از شهروندان خواست ضمن هوشیاری کامل، تدابیر لازم امنیتی و پیشگیرانه برای منازل و محل کسب خود را به کار گیرند و هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا از تکرار وقوع سرقتها جلوگیری شود.
