قیمت سکه تمام ۱۲۴ میلیون تومان را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در ادامه موج صعودی روزهای اخیر با رشد آرام اما کاملاً مثبت در تمام شاخص‌های قیمتی آغاز شد؛ رشدی که برخلاف درصدهای محدود ظاهری، بر شانه دو محرک سنگین‌وزن ایستاده است: جهش ۱.۴ درصدی اونس جهانی در روز جمعه با افزایش بیش از ۵۸ دلار و ۱۶ سنت و بازگشت قدرتمند به بالای ۴۲۰۰ دلار، و همچنین صعود شتاب‌دار دلار غیررسمی که طی کمتر از یک هفته نزدیک به ۴,۰۰۰ تومان جهش کرده و پس از باز کردن کانال ۱۶۶,۰۰۰ تومانی، اکنون سقف تاریخی ۱۱۷,۸۰۰ تومانی را هدف گرفته است. همین ترکیب موجب شد معاملات امروز فلز زرد در مسیر صعودی بدون تردید ادامه یابد.

بازار طلای خام

طلای ۱۸ عیار امروز با ثبت رشد ۰.۰۵ درصدی روی نرخ ۱۱۸,۴۰۱,۰۰۰ ریال ایستاد؛ افزایشی معادل ۵۸,۰۰۰ ریال که هرچند رقمی محدود است، اما در امتداد موج حرکتی روزهای قبل ارزیابی می‌شود. دامنه نوسان روز طلای ۱۸ عیار بین کف ۱۱۸,۳۳۰,۰۰۰ ریال و سقف ۱۲۰,۱۴۶,۰۰۰ ریال قرار داشت که نشان می‌دهد بازار ظرفیت حرکت تا کانال‌های بالاتر را لمس کرده اما در پایان به تعادل نسبی برگشته است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه ۰.۰۵ درصدی به قیمت ۱۵۷,۸۶۷,۰۰۰ ریال رسید. این عیار نسبت به روز گذشته ۷۷,۰۰۰ ریال افزایش ثبت کرد و نوسان روزانه آن از کف ۱۵۷,۷۷۱,۰۰۰ ریال تا سقف ۱۶۰,۱۹۳,۰۰۰ ریال امتداد داشت؛ تحرکی که بار دیگر اثر مستقیم افزایش اونس و دلار را در رفتار بازار داخلی تأیید می‌کند.

در بخش مثقال و آبشده نیز آرامش صعودی ادامه داشت. مثقال طلا امروز با رشد ۰.۰۷ درصدی به ۵۱۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسید که افزایش ۳۴۰,۰۰۰ ریالی را نشان می‌دهد. دامنه نوسان این دارایی بین ۵۱۲,۸۵۰,۰۰۰ و ۵۲۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال بود؛ یعنی بازار چند بار سقف ۵۲۰ میلیون ریال را لمس کرد اما در پایان در موقعیت میانی روز آرام گرفت.

آبشده نقدی نیز با همان نرخ رشد ۰.۰۷ درصدی، روی قیمت ۵۱۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال بسته شد. این دارایی نیز نوسانی کاملاً مشابه مثقال داشت؛ از کف ۵۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال تا سقف ۵۲۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال. تثبیت آبشده در نیمه بالای کانال ۵۱۰ میلیون ریال نشان می‌دهد انتظارات صعودی همچنان در بازار فعال است و معامله‌گران آبشده تمایلی به عقب‌نشینی ندارند.

بازار سکه

بازار سکه امروز برخلاف طلا، رشد پرقدرت‌تری را نشان داد و تقریباً تمام قطعات با شیب افزایشی قابل‌توجه به مسیر صعودی خود ادامه دادند؛ موضوعی که ریشه آن بیش از هر چیز در جهش نرخ دلار آزاد دیده می‌شود، زیرا سکه نسبت به نوسان ارز حساسیت بالاتری نسبت به طلای خام دارد.

سکه امامی با رشد ۰.۹۸ درصدی در نرخ ۱,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال تثبیت شد و نسبت به روز گذشته ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش را به ثبت رساند. دامنه نوسان این قطعه از کف ۱,۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال تا سقف ۱,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال امتداد داشت؛ نوسانی که نشان‌دهنده تلاش بازار برای عبور از سقف‌های جدید و رسیدن به کانال‌های بالاتر است. تحرک امروز سکه امامی به‌روشنی بازتاب صعود دلار به آستانه ۱۱۷,۸۰۰ تومان است.

سکه بهار آزادی امروز با رشد قوی‌تر یعنی ۱.۴۶ درصدی مواجه شد و نرخ آن به ۱,۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال رسید؛ افزایشی به اندازه ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال. این قطعه امروز از کف ۱,۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال تا سقف ۱,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال نوسان کرد و چندبار توانست سقف روزانه خود را لمس کند.

نیم‌سکه نیز امروز هرچند درصد رشد کمتری داشت، اما روند افزایشی را حفظ کرد و با صعود ۰.۳۱ درصدی در نرخ ۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال قرار گرفت. رشد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی نیم‌سکه میان کف ۶۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال و سقف ۶۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال در نوسان بود. پایداری نیم‌سکه در کانال ۶۳۰ میلیون ریال نشان می‌دهد این قطعه از هفته گذشته وارد فاز تثبیت صعودی شده است.

ربع‌سکه امروز با رشد ۰.۵۲ درصدی به نرخ ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال رسید و ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش را ثبت کرد. دامنه نوسان آن میان ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال و ۳۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود؛ حرکتی که نشان می‌دهد تقاضای خرد برای ربع‌سکه همچنان فعال است.

سکه گرمی نیز روند مثبت را حفظ کرد و با رشد ۰.۵۷ درصدی روی نرخ ۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ایستاد. این قطعه تنها ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش داشت، اما پایداری آن در سقف روزانه نشان می‌دهد فشار خرید در بخش خرد بازار همچنان وجود دارد.

مجموع این داده‌ها از بازاری حکایت دارد که با وجود رشدهای متوالی هنوز در فاز انتظارات صعودی قرار دارد، اما رسیدن قیمت‌ها به محدوده سقف‌ها موجب شده بخشی از خریداران درنگ کنند و دست به عصا حرکت کنند. در همین حال، الگوی نوسان امروز نشان می‌دهد سکه امامی همچنان در موقعیت جهش به سمت کانال‌های بالاتر قرار دارد.