بازار داغ طلا؛ نیم سکه ۷۵ میلیون تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه تهران در روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ با موجی تازه از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد؛ افزایشی که بیش از آنکه تحت‌تأثیر معاملات روزانه طلای جهانی باشد، از جهش پرقدرت دلار آزاد فرمان گرفت. این در حالی است که اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه توانست بار دیگر کانال ۴۳۰۰ دلاری را لمس کند، اما در نهایت با وجود رشد هفتگی ۹۹ دلاری معادل ۲.۳۶ درصد، نتوانست بالای این سطح تثبیت شود و در نرخ ۴۲۹۸ دلار به کار خود پایان داد.

امروز نیز بازار جهانی طلا تعطیل بود و سیگنال تازه‌ای از سمت اونس به بازار داخلی مخابره نشد. در مقابل، دلار آزاد با افزایش حدود ۳۰۰۰ تومانی در معاملات امروز، کانال ۱۲۸ هزار تومان را فتح کرد و اکنون با قیمت ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان در تلاش برای صعود به پله‌های بالاتر است. همین عامل باعث شد فشار تقاضا در بازار طلا و سکه تشدید شده و قیمت‌ها در اغلب نمادها به سقف‌های روزانه نزدیک شوند.

صعود پرشتاب طلا؛ سقف‌ها یکی‌یکی تسخیر شد

در معاملات امروز، بازار طلای خام شاهد افزایش هماهنگ قیمت‌ها در تمام عیارها و اشکال معاملاتی بود. نوسانات نشان می‌دهد جریان غالب بازار، صعودی و هیجانی بوده و اصلاح‌های قیمتی به‌سرعت با ورود خریداران جبران شده است.

قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد ۳.۹۱ درصدی به ۱۳,۳۳۳,۵۰۰ تومان رسید. کمترین قیمت روزانه در سطح ۱۲,۸۳۰,۹۰۰ تومان ثبت شد و بیشترین نرخ نیز ۱۳,۳۴۳,۹۰۰ تومان بود.

طلای ۲۴ عیار نیز هم‌راستا با بازار، افزایش ۳.۹۱ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۱۷,۷۷۷,۸۰۰ تومان رسید. کف قیمتی ۱۷,۱۰۷,۷۰۰ تومان و سقف روزانه ۱۷,۷۹۱,۶۰۰ تومان گزارش شد.

مثقال طلا و آبشده نقدی هر دو با رشد نزدیک به ۳.۹۳ درصدی به قیمت ۵۷,۷۵۸,۰۰۰ تومان رسیدند. دامنه نوسان آن‌ها بین ۵۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان تا ۵۷,۸۰۵,۰۰۰ تومان در جریان معاملات ثبت شد.

سکه‌ها هم‌قدم با دلار؛ بهار آزادی پیشتاز رشد

بازار سکه امروز چهره‌ای کاملاً افزایشی داشت و تمامی قطعات، از سکه تمام تا سکه‌های خرد، با رشد قیمت مواجه شدند. نکته قابل توجه، تفاوت شدت افزایش میان انواع سکه است که نشان‌دهنده جابه‌جایی تقاضا در بازار است.

سکه امامی با رشد ۲.۷۳ درصدی به قیمت ۱۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان رسید. قیمت آن در طول روز بین ۱۳۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان و ۱۳۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان نوسان داشت و نهایتاً در سقف روزانه تثبیت شد.

بیشترین رشد امروز در میان سکه‌های تمام متعلق به بهار آزادی بود که با افزایش ۴.۱۲ درصدی به ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید. کف قیمتی ۱۲۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت شد؛ فاصله‌ای که نشان‌دهنده هجوم تقاضا در این نماد است.

نیم‌سکه با رشد ۲.۴۷ درصدی به ۷۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان رسید و در بازه ۷۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان تا ۷۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان نوسان کرد. این رشد نشان‌دهنده حضور همچنان فعال سرمایه‌گذاران میان‌رده در بازار است.

ربع‌سکه نیز با افزایش ۳.۴ درصدی تا سطح ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان بالا رفت. کمترین قیمت ۴۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان و بیشترین ۴۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان بود که حاکی از حرکت پله‌ای و سریع قیمت است.

سکه گرمی با رشد ملایم‌تر ۱.۵۸ درصدی به قیمت ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان رسید. دامنه نوسان آن بین ۱۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان و ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان ثبت شد و نسبت به سایر سکه‌ها آرام‌تر حرکت کرد.

چشم‌انداز و هشدار

اگرچه چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و بسیاری از فعالان بر این باورند که هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند موقتی باشد، اما جهش امروز بازار بیش از هر چیز محصول هیجانات لحظه‌ای، افزایش ناگهانی دلار و ترس از جا ماندن بوده است.

بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، ورود به بازار طلا و سکه در قیمت‌های کنونی و در این مقطع زمانی، در کوتاه‌مدت ارزنده نیست و بخش بزرگی از خریدهای امروز نه با هدف سرمایه‌گذاری منطقی، بلکه از سر نگرانی عقب‌ماندن از بازار انجام شده است؛ خریدهایی که به اعتقاد این تحلیلگران، احتمالاً سود معناداری برای خریداران به همراه نخواهد داشت و حتی می‌تواند در صورت اصلاح، آن‌ها را با زیان مقطعی مواجه کند.

در مجموع، بازار امروز بیش از آنکه بر پایه عوامل بنیادی حرکت کند، تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و هیجان ارزی قرار داشت؛ عاملی که می‌تواند در روزهای آینده نیز نوسانات سنگینی را پیش روی معامله‌گران قرار دهد.