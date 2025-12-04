قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بدون افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ ۱۲۲,۹۵۳,۰۰۰ ریال داد و ستد شد. همچنین در معاملات روز جاری، طلای ۱۸ عیار سقف قیمت ۱۲۳,۸۹۳,۰۰۰ ریال و کف قیمت ۱۲۱,۱۸۵,۰۰۰ ریال تجربه کرده است.

تغییرات ماهانه نیز نشان می‌دهد، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در طول یک ماه گذشته، ۱۷.۴۴ درصد افزایش یافته است. در حالی که در یک سال گذشته، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۶۶.۴۲ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مقدار ۷۶,۸۰۳,۰۰۰ ریال است.

از سوی دیگر، طلای آبشده نقدی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته و با رقم ۵۳۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال معامله شد. همچنین در معاملات امروز طلا، بالاترین ارزش آبشده نقدی برابر با ۵۳۶,۶۷۰,۰۰۰ ریال و کمترین نرخ آن معادل ۵۲۷,۰۶۰,۰۰۰ ریال ثبت شده است.

بازار نقره

در بازار امروز، نقره نیز با ۱.۶۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۲,۳۷۱,۸۰۰ ریال معامله شد که این تغییر نشان‌دهنده کاهش ۳۸,۴۰۰ ریال در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت نقره به ۲,۴۱۵,۱۰۰ ریال و کمترین قیمت آن به ۲,۳۷۱,۸۰۰ ریال رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت هر گرم نقره با ۲۲.۶۹ درصد افزایش همراه بوده است، در صورتی که، در طول یک سال گذشته، قیمت هر گرم نقره ۱۸۶.۶۲ درصد افزایش یافته که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۱,۵۴۴,۳۰۰ ریال است.

در ادامه می‌توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده کنید.

قیمت طلای ۲۴ عیار

قیمت لحظه‌ای: ۱۶۳,۹۳۶,۰۰۰ ریال

بیشترین: ۱۶۵,۱۸۹,۰۰۰ ریال

کمترین: ۱۶۱,۵۷۹,۰۰۰ ریال

تغییر روزانه: ۲,۳۲۷,۰۰۰ ریال

تغییر ماهانه: ۱۷.۴۴ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۶۶.۴۱ درصد افزایش

قیمت طلای دست دوم

قیمت لحظه‌ای: ۱۲۱,۳۱۴,۰۷۰ ریال

بیشترین: ۱۲۲,۲۴۱,۱۱۰ ریال

کمترین: ۱۱۹,۵۶۹,۳۳۰ ریال

تغییر روزانه: ۱,۷۲۱,۹۶۰ ریال

تغییر ماهانه: ۱۷.۴۴ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۱۶۶.۴۲ درصد افزایش

قیمت مثقال