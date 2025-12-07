سکه ۱۳۱ میلیون را رد کرد؛ طلای ۱۸ عیار به ۱۲.۵ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای تهران در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در شرایطی مسیر صعودی خود را ادامه داد که نهتنها بازار جهانی طلا روز گذشته تعطیل بود، بلکه معاملات جمعه نیز با افت ۹ دلاری اونس و عقبنشینی آن به کانال ۴۱۰۰ دلار پایان یافته بود و طلای جهانی نتوانست در سطح ۴۲۰۰ دلار باقی بماند. برخلاف این سیگنال کاهشی از بازار جهانی، رشد نرخ دلار آزاد محرک اصلی صعود قیمتها شد. اگرچه نرخ غیررسمی دلار امروز تا ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت اما مجدداً به کانال ۱۲۲ هزار تومان بازگشته و در محدوده ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله میشود.
ثبت قلههای جدید در طلای داخلی
در معاملات امروز، طلای خام در هر دو عیار ۱۸ و ۲۴ افزایش قیمت را ثبت کرد. قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۱۲,۵۵۴,۴۰۰ تومان رسید. حداقل قیمت امروز در محدوده ۱۲,۴۴۸,۴۰۰ تومان و سقف ثبتشده ۱۲,۶۴۷,۹۰۰ تومان بود.
طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۰.۸۴ درصدی تا ۱۶,۷۳۹,۰۰۰ تومان رشد کرد. کف روزانه در ۱۶,۵۹۷,۷۰۰ تومان و سقف در ۱۶,۸۶۳,۶۰۰ تومان ثبت شد.
ربعسکه و گرمی پیشتازان جهش امروز
سکه امامی با افزایش ۰.۹۴ درصدی، در نهایت روی قیمت ۱۳۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ایستاد. قیمت امروز از کف ۱۳۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان شروع شد و تا سقف ۱۳۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان بالا رفت.
قیمت بهار آزادی با رشد ۰.۸۸ درصدی به ۱۲۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت. نوسان روزانه بین ۱۲۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان تا ۱۲۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان بود.
بهار آزادی امروز رفتاری محتاطانهتر نسبت به امامی داشت اما مسیر کلی آن نیز مثبت بود.
نیمسکه با افزایش ۱.۰۶ درصدی به ۶۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان رسید. دامنه نوسان از ۶۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان تا ۶۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان ثبت شد.
ربعسکه یکی از رکوردداران امروز بود و با رشد ۲.۰۲ درصدی در سطح ۳۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد. کف قیمتی ۳۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان و سقف ۳۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان ثبت شده است.
بیشترین رشد امروز متعلق به سکه گرمی است: ۲.۲۱ درصد افزایش و قیمت نهایی ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان. نوسان روزانه بین ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ تومان تا ۱۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان بود.
بازار طلا و سکه در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ روندی کاملاً افزایشی داشت؛ روندی که برخلاف افت اونس جهانی و بدون اثر از بازار جهانی بستهشده، تنها با تکیه بر سیگنالهای دلار آزاد شکل گرفت.
