طلا دوباره بالا رفت؛ سکه تمام ۱۳۰ میلیون تومانی در آستانه رویت!

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با وجود عقب‌نشینی اونس در پایان معاملات جمعه، مسیر افزایشی خود را پرقدرت ادامه داد؛ جهشی که تحت‌تأثیر افزایش ۲,۰۰۰ تومانی دلار غیررسمی و هدف‌گیری نرخ ۱۲۲ هزار تومان رقم خورد و باعث شد خریداران اگرچه دست به عصا حرکت کنند، اما در نهایت موج صعودی را همراهی کنند. داده‌های امروز نشان می‌دهد تمامی قیمت‌ها در بخش طلا و سکه با افزایش همراه بوده و دامنه نوسان‌ها نسبتاً گسترده ثبت شده است.

بازار طلای خام

بازار طلای خام در حالی افزایش قیمت را تجربه کرد که اونس جهانی با افت ۹ دلار دوباره به کانال ۴,۱۰۰ دلار بازگشت و بالای سطح ۴,۲۰۰ دلار پایدار نماند؛ اما تأثیر پررنگ دلار آزاد باعث شد سمت تقاضا در تهران مسیر متفاوتی را ثبت کند.

قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد (افزایش) ۱.۵۶ درصدی، به ۱۲,۴۳۹,۶۰۰ تومان رسید. دامنه نوسان امروز بین ۱۲,۲۵۰,۱۰۰ تومان تا ۱۲,۴۷۰,۶۰۰ تومان ثبت شد. این محدوده نشان می‌دهد بازار تلاش کرده سقف روزانه را چندین بار لمس کند و هر بار با اصلاح‌های کوتاه‌مدت به تعادل برسد.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد (افزایش) ۱.۵۶ درصدی، در قیمت ۱۶,۵۸۶,۰۰۰ تومان ایستاد. کف امروز در ۱۶,۳۳۳,۳۰۰ تومان و سقف در ۱۶,۶۲۷,۲۰۰ تومان قرار گرفت. تحلیلگران می‌گویند نوسان گسترده امروز بیشتر ناشی از رفتار احتیاطی خریداران پس از نزدیک‌شدن قیمت‌ها به سقف‌های هفتگی بوده است.

بنابراین بازار طلای خام علی‌رغم فشار کاهشی اونس، به‌واسطه جهش دلار، مسیر صعودی خود را نه‌تنها از دست نداد بلکه تقویت هم کرد.

بازار سکه

کشش تقاضا در بخش سکه امروز قوی‌تر از طلا بود و بیشتر نمادها سقف روزانه خود را لمس کردند. افزایش دلار آزاد، سیگنال اصلی رشد بود.

سکه امامی با رشد (افزایش) ۱.۹۸ درصدی، در قیمت ۱۲۹,۹۶۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نوسان روزانه از ۱۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۳۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان ادامه داشت؛ دامنه‌ای که نشان می‌دهد امامی بارها به مرز سقف روزانه نزدیک شده و در نهایت در نزدیکی همان سقف بسته شده است.

قیمت سکه بهار آزادی امروز با رشد (افزایش) ۱.۵۲ درصدی، به ۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان رسید. کف قیمت ۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان ثبت شد. این الگو حکایت از روندی صعودی اما با شتاب کمتر نسبت به امامی دارد.

نیم‌سکه با رشد (افزایش) ۱.۴۲ درصدی تا سطح ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان بالا رفت. کمترین قیمت ۶۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان و بیشترین نیز همان ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود. به بیان دیگر نیم‌سکه سقف روزانه را حفظ کرده است.

پرشتاب‌ترین نماد امروز بازار بود: ربع‌سکه با رشد (افزایش) ۳.۰۵ درصدی در قیمت ۳۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان ایستاد. دامنه نوسان از ۳۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان تا ۳۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان گسترده شد. گفته می‌شود بخش بزرگی از تقاضای امروز به‌واسطه ورود خریداران خرد رقم خورد.

سکه گرمی با رشد (افزایش) ۱.۶۸ درصدی به ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان رسید. کف امروز ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان و سقف ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ تومان ثبت شد. این نماد نیز سقف روزانه را حفظ کرد.

بازار طلا و سکه در ۱۵ آذر شاهد تقویت همه‌جانبه قیمت‌ها بود؛ افزایشی که در برابر افت اونس جهانی ایستاد و عملاً نشان داد محرک اصلی امروز دلار غیررسمی بوده است. نوسان‌های شدید در طلا و سکه از احتیاط معامله‌گران در مواجهه با سقف‌های قیمتی حکایت دارد، با این حال بازار همچنان در مسیر صعودی باقی مانده است.