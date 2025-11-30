فخاری: صنایع کنگان به مسئولیت خود در حوزه سلامت عمل کنند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موضوع مشارکت صنایع در برنامه‌های ارتقای سلامت عمومی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری سلامت در جنوب استان بوشهر تبدیل شده است.

در همین راستا، علی فخاری، رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان کنگان و عضو اندیشگاه سلامت استان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکردهای نوین در پیوند صنعت و سلامت، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی تأکید کرد.

فخاری با بیان اینکه سلامت امروز به یکی از چالش‌های کلیدی جوامع صنعتی تبدیل شده است، اظهار کرد: دیگر نمی‌توان تنها دستگاه‌های بهداشتی و درمانی را متولی سلامت دانست. سلامت یک مسئولیت مشترک است که تحقق آن نیازمند تعامل سازنده میان صنعت، جامعه محلی، مدیریت شهری و نظام سلامت است.

وی افزود: اندیشگاه‌های سلامت در سطح استان و شهرستان با مأموریت تحلیل روندهای سلامت، شناسایی اولویت‌ها، ارائه پیشنهادهای مبتنی بر شواهد و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند و یکی از مهم‌ترین اهداف آنها، بسترسازی برای نقش‌آفرینی مؤثر صنایع در سلامت عمومی است.

نقش صنایع در سلامت؛ از آموزش تا توسعه زیرساخت‌ها

رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان کنگان با اشاره به ظرفیت گسترده صنایع به‌ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه تصریح کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همکاری صنایع در محورهای آموزشی، پیشگیرانه و توسعه‌ای می‌تواند نقش اثرگذاری در بهبود شاخص‌های سلامت داشته باشد.

وی در توضیح این همکاری‌ها گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان و خانواده‌های آنان در حوزه‌های بیماری‌های غیر واگیر، سلامت روان، بهداشت فردی و ایمنی شغلی حمایت از طرح‌های غربالگری و پایش سلامت و مشارکت در کنترل عوامل محیطی اثرگذار بر سلامت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان شامل مراکز فوریت پزشکی، تجهیزات درمانی و برنامه‌های توان‌بخشی توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی برای کاهش آلایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های کم‌خطر است.

وی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد که صنعت می‌تواند نقشی فراتر از فعالیت اقتصادی ایفا کند و در کنار حوزه سلامت، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه به بهترین شکل انجام دهد.

اندیشگاه سلامت؛ حلقه اتصال صنعت و نظام سلامت

فخاری با بیان اینکه اندیشگاه‌های سلامت می‌توانند الگوی علمی تعامل میان صنعت و سلامت باشند، گفت: این اندیشگاه‌ها تلاش دارند ضمن تحلیل نیازها و ارائه راهکارهای دقیق، فضای گفتگو و تعامل سازنده میان صنایع، مجموعه‌های بهداشتی – درمانی و مدیران اجرایی ایجاد کنند. این هم‌افزایی موجب می‌شود برنامه‌ها از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات عملی و پایدار تبدیل شود.

وی تأکید کرد: هدف ما در شهرستان کنگان، طراحی یک مدل بومی برای همکاری صنعت و سلامت است؛ مدلی که بتواند ضمن کاهش مخاطرات، کیفیت زندگی مردم و کارکنان صنعتی را به صورت همزمان ارتقا دهد.

چشم‌انداز همکاری‌های آینده

رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان کنگان با اشاره به اینکه جنوب استان بوشهر از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور است، ادامه داد: اگر این ظرفیت بزرگ به‌طور برنامه‌ریزی‌شده در خدمت سلامت عمومی قرار گیرد، می‌توان شاهد جهشی چشمگیر در شاخص‌های بهداشتی، رفاهی و اجتماعی منطقه بود.

فخاری در پایان اظهار امیدواری کرد: با استمرار همکاری‌های موجود، نگاه آینده‌محور صنایع و حمایت نهادهای مدیریتی، شهرستان کنگان می‌تواند به الگویی ملی در هم‌زیستی صنعت و سلامت تبدیل شود؛ الگویی که قابلیت تعمیم به دیگر استان‌های صنعتی کشور را نیز دارد.