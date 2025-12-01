به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی مجموعه «اخوانیه‌ها» یکشنبه‌شب با استقبال شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و دوست‌داران ادب از شهرستان‌های دشتی، دشتستان و بوشهر برگزار شد.

بشیر علوی در این مراسم به معرفی مجموعه «اخوانیه‌ها» پرداخت و گفت: اخوانیه‌ها اثری شاخص در تبیین و مستندسازی بخشی از تاریخ ادبیات و اندیشه معاصر ایران است و این اثر باید به‌عنوان یک منبع مرجع مورد توجه قرار گیرد.

علوی با اشاره به اهمیت این مجموعه بیان داشت: کتاب اخوانیه‌های بهزادی، صرفاً مجموعه‌ای از مکاتبات و یا یاداشت‌ها نیست، بلکه پنجره‌ای رو به مناسبات فکری، چالش‌های دوران و نحوه‌ی شکل‌گیری جریان‌های فکری در دهه‌های گذشته است.

وی افزود: بهزادی با ثبت دقیق این مناظره‌های منظوم، عملاً یک کار پژوهشی ارزشمند انجام داده که برای مورخان ادبیات و علاقه‌مندان به سیر تحولات فکری بسیار حیاتی است.

علوی با اشاره به جنبه‌های فنی و ساختاری اثر خاطرنشان کرد: نوع دسته‌بندی که در این کتاب صورت گرفته، نشان از عمق نگاه شاعر و تأملات و دغدغه‌های اجتماعی بین شاعران است.

مدیر نشر شِنابا با اشاره به پیشینه «اخوانیه» در ادبیات فارسی گفت: اخوانیات به نامه‌های منظوم، مهرآمیز و احساس‌انگیزِ شاعران خطاب به دوستان گفته می‌شود، که با درونمایه‌ی غنایی و عاطفی همراه است و دکتر کزّازی از آن به «مهر سروده‌ها» یاد می‌کند.

غلامرضا ابراهیمی بیان داشت: اخوانیه سرایی در ادبیات پارسی به دوران ساسانیان برمی‌گردد. از شاعران متقدم مسعود سعد سلمان، سنایی، خاقانی، و انوری گرفته تا ایرج‌میرزا، ملک‌الشعرای بهار و اخوان‌ثالث، اخوانیه‌ها همواره محملی برای ثبت تأملات تاریخی و ظرفیت‌های ویژه ادب فارسی بوده است.

وی با اشاره به اخوانیه‌های سید اسماعیل بهزادی عنوان کرد: شاعر در این اثر، حلقه‌ی پیوند سه نسل قبل، همسالان و بعد خود می‌باشد؛ که زبان شاعر در مناظره‌ها از درونمایه غنایی، تعلیمی و طنزی فاخر برخوردار است.

وی تصریح کرد: تنوع قالب‌ها، گستره‌ی مضامین، تخیل نیرومند و احساس سرشار شاعرانه، رنگ و بوی خاصی به این کتاب بخشیده است.

در این محفل که با اجرای ابراهیم شاکری‌مطلق شاعر خورموجی همراه بود، خالق مجموعه سید اسماعیل بهزادی، غلامرضا حیاتی و محمد ابراهیمی به شعرخوانی پرداختند.

مجموعه اخوانیه‌ها مجموعه مناظره‌های سید اسماعیل بهزادی شاعر دشتیاتی با شاعران مختلف است، که با ویراستاری و برگردان «غلامرضا ابراهیمی»، طراحی جلد «فرشید ابراهیمی» توسط انتشارات «شنابا» چاپ و روانه بازار کتاب شده است.