۴۰ نخبه علمی و کارآفرین همزمان با هفته پژوهش در زنجان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امید رحمانی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش افزود: هفته پژوهش یک رویداد جامع است که مطابق دستورالعمل کشوری در چندین بخش برنامه‌ریزی شده و مهم‌ترین محور آن، تقدیر از اساتید برتر پژوهشی استان است. این اساتید در پنج گروه مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و پزشکی برگزیده شده‌اند که در مجموع ۱۴ استاد برجسته معرفی و تجلیل خواهند شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان گفت: در بخش دانشجویی نیز حدود ۱۲ دانشجوی مقطع ارشد و دکتری که فعالیت‌های پژوهشی شاخصی داشته‌اند، تقدیر می‌شوند. علاوه بر این، دانشگاه‌ها بر اساس مأموریت خود، برترین‌های ملی را نیز معرفی کرده‌اند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان یک دانشجوی نمونه کشوری، دانشگاه ملی مهارت دو مدال‌آور المپیادهای کشوری و دانشگاه علمی‌–کاربردی نیز یک دانشجوی فعال در حوزه کارآفرینی را به عنوان برگزیده معرفی کرده‌اند.

رحمانی ادامه داد: در بخش کارآفرینی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد منتخب را معرفی کرده و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز سه واحد صنعتی پیشرو را برگزیده است. همچنین پارک علم و فناوری استان چهار شرکت فناور برتر را معرفی می‌کند.

وی گفت: در بخش بانوان پژوهشگر و کارآفرین نیز بنا بر اعلام معاونت امور زنان استانداری، از دو نفر تقدیر خواهد شد. علاوه بر این، خیرینی که در تجهیز آزمایشگاه‌ها و حمایت از توسعه پژوهش نقش مؤثر داشته‌اند، معرفی و تجلیل می‌شوند.

تقدیر از حدود ۴۰ نفر در بخش‌های مختلف

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان اعلام کرد: در مجموع از حدود ۴۰ نفر از نخبگان، پژوهشگران، فعالان کارآفرینی، شرکت‌های فناور و حامیان پژوهش تقدیر خواهد شد.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های جانبی هفته پژوهش افزود: هم‌زمان با این مراسم، حدود ۱۰ برنامه ویژه دیگر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود؛ از جمله برنامه‌های مشترک با آموزش‌وپرورش مانند مسابقه پژوهش دانش‌آموزی، مسابقه عکس و دیگر رویدادهای علمی و فرهنگی.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان با بیان اینکه جابه‌جایی و بازدیدهای دانش‌آموزی در این هفته با هماهنگی ویژه انجام می‌شود، گفت: سرویس‌های ایاب‌وذهاب ویژه مدارس روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۹ صبح و ۱۳ ظهر برقرار است و دانش‌آموزان از درب مدارس به دانشگاه منتقل می‌شوند.

رحمانی با بیان اینکه همچنین سرویس‌های عمومی در ساعات ۱۱ صبح، ۱۵ و ۱۷ در بلوار چمران مستقر خواهند بود تا دانشجویان، شهروندان و علاقه‌مندان بتوانند از آن‌ها برای حضور در برنامه‌ها استفاده کنند، افزود: بازدیدهای صنعتی برای دانش‌آموزان و بازدیدهای دانشگاهی همراه با حضور اساتید و دانشجویان نیز در طول هفته پژوهش برگزار می‌شود.

رحمانی با اشاره به اجرای برنامه ملی «آشنایی دانش‌آموزان با فضاهای دانشگاهی» گفت: مدارس علاقه‌مند می‌توانند از ۱ تا ۲۰ آذرماه از دانشکده‌های مختلف دانشگاه زنجان بازدید کنند. هدف این طرح، تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت، دستگاه‌های اجرایی و شهروندان و افزایش آگاهی عمومی درباره نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه است.

برگزاری نشست تخصصی آب و خشکسالی

وی از برگزاری نشست تخصصی «بررسی مسائل آب و خشکسالی» با حضور استاندار زنجان، اساتید دانشگاه‌های زنجان و علوم پزشکی و متخصصان آب خبر داد و افزود: جلسه دوم این نشست هفته آینده با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان همچنین از برگزاری نشست‌های انتقال تجربه فناوری با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاه علوم پایه در چهار چهارشنبه متوالی خبر داد.

وی افزود: برنامه ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» نیز با مشارکت پارک علم و فناوری، مرکز رشد و معاونت‌های پژوهشی و فرهنگی دانشگاه آغاز شده و در هفته پژوهش با شتاب بیشتری دنبال می‌شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها بازوی مشورتی دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: در سال‌های اخیر طرح‌های پژوهشی متعددی برای دستگاه‌های استان انجام شده و نتایج آن در اختیار متولیان قرار گرفته است. اکنون زمان آن رسیده که این نتایج در مسیر اجرا قرار گیرد؛ زیرا ارائه راه‌حل‌ها انجام شده و اجرای آن نیازمند اراده دستگاه‌هاست.

وی افزود: دانشگاه زنجان آمادگی دارد در تمامی موضوعات مورد نیاز استان، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، به‌عنوان نهاد مشورتی نقش‌آفرینی کند.