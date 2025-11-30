به گزارش خبرنگار مهر، احسان خواصی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان زنجان با اشاره به نیاز صنایع بزرگ برای حل مسائل فناورانه و ضرورت دیده‌شدن توانمندی شرکت‌های فناور، اظهار کرد: امسال بیش از هشت ساعت از برنامه‌های نمایشگاه به بخش چالش معکوس اختصاص یافته است تا فضای گفت‌وگوی مستقیم و شبکه‌سازی مؤثر میان دو بخش شکل بگیرد. همچنین کارگاه‌های آموزشی، پنل‌های انتقال تجربه و نشست‌های تخصصی با حضور پیشکسوتان صنعت برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری زنجان با بیان اینکه نمایشگاه هفته پژوهش امسال برای نخستین‌بار در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود، افزود: دانشگاه زنجان به عنوان دانشگاه مادر استان، بهترین محل برای این رویداد است؛ چرا که دانشجویان و اساتید مخاطبان اصلی نمایشگاه هستند و تاکنون استقبال خوبی نیز از سوی آنان صورت گرفته است.

خواصی از همکاری شهرداری زنجان برای تسهیل رفت‌وآمد بازدیدکنندگان خبر داد و گفت: از فردا ساعت ۹ صبح تا ۱۹، سرویس‌های رایگان برای انتقال دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم به دانشگاه زنجان فراهم خواهد بود.

وی همچنین از همکاری مشترک پارک علم و فناوری و دانشگاه زنجان در اجرای رویداد ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» خبر داد و افزود: زنجان در این طرح ملی جایگاه قابل‌توجهی دارد و هفته آینده مدل اجراشده در استان در قالب یک پنل انتقال تجربه ارائه خواهد شد. هدف اصلی این رویداد ایجاد هسته‌های فناور جدید است.

رئیس پارک علم و فناوری زنجان گفت: تصمیم‌گیری‌های مربوط به نمایشگاه امسال براساس نظرات شرکت‌های فناور و برگزارکنندگان انجام شده و تمرکز ویژه‌ای بر «چالش معکوس» برای تقویت ارتباط رودررو میان صنعت و شرکت‌های فناور خواهد بود.

وی افزود: این برنامه زمینه شکل‌گیری تیم‌های دانشجویی و دانش‌آموزی را فراهم می‌کند و فردا نیز پلتفرم اختصاصی این طرح رونمایی خواهد شد که مسیر آموزش، توسعه مهارت‌های نرم، مباحث کسب‌وکار، آشنایی با هوش مصنوعی و کارگاه‌های چندماهه را برای شرکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

رئیس پارک علم و فناوری زنجان در ادامه به مشوق‌های جدید ویژه اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر، جایگاه مقالات علمی در نظام امتیازدهی اساتید تغییر کرده و انجام طرح‌های فناورانه و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان اهمیت بیشتری یافته است.

وی افزود:قانون جهش تولید دانش‌بنیان اساتید را به همکاری با صنایع تشویق می‌کند؛ به طوری که اگر استاد با یک شرکت بزرگ طرح مشترک اجرا کند، هزینه‌های پروژه برای شرکت مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد. شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز از معافیت‌ها و تسهیلات ویژه قانونی بهره‌مند هستند.