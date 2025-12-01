اسماعیل ایدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم شب‌خوانی و بزرگداشت شهدا، فرصتی برای تکریم ایثار مادرانی است که نمونه صبر، ایمان و فداکاری‌اند. امنیت امروز ما مرهون مجاهدت فرزندان این بانوان بزرگوار است و حفظ حرمت آنان وظیفه همه ماست.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری در برگزاری این آئین معنوی افزود: این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم شهیدپرور کنگان و جمعی از مسئولان برگزار می‌شود و تلاش کرده‌ایم فضایی آکنده از احترام و معنویت فراهم شود.

ایدانی بیان کرد: مراسم «شب‌خوان مادران» ساعت ۱۹ امروز در دهکده گردشگری مرجان کنگان با اجرای محمد اسماعیلی، حضور مادر شهید قربان‌خانی و مداحی سید عباس موسوی برگزار خواهد شد.

شهردار کنگان تأکید کرد: شهرداری بندر کنگان همچنان در مسیر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گام برمی‌دارد و این برنامه‌ها را بخشی از وظیفه اجتماعی و فرهنگی خود می‌داند.