۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

هندوستان میزبان سومین کنفرانس بین‌المللی قرآن و علم؛ اعلام فراخوان

سومین کنفرانس بین‌المللی قرآن و علم با دریافت مقالات و پژوهش‌ها در هندوستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس بین‌المللی قرآن و علم با دریافت مقالات و پژوهش‌ها در هندوستان برگزار می‌شود.

محورهای همایش عبارتند از: قرآن و علوم طبیعی، قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و علوم پزشکی و سلامت، قرآن و علوم مهندسی و فناوری، مبانی پژوهش در قرآن و علم.

محور ویژه همایش شامل قرآن و خانواده و قرآن و آموزش علوم است.

علاقه مندان به شرکت در این همایش تا ۲۴ آذرماه فرصت دارند چکیده مقالات خود را ارسال کنند. همچنین تاریخ ثبت نام برای شرکت در همایش ۹ دیماه ۱۴۰۴ است و تاریخ ارسال اصل مقاله ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

این همایش روزهای ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه Jamia Millia lslamia دهلی نو .هندوستان برگزار می‌شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای همایش به نشانی www.icqs.world مراجعه کنند.

کد خبر 6673065
سیده فاطمه سادات کیایی

