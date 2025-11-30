به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس بین‌المللی قرآن و علم با دریافت مقالات و پژوهش‌ها در هندوستان برگزار می‌شود.

محورهای همایش عبارتند از: قرآن و علوم طبیعی، قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و علوم پزشکی و سلامت، قرآن و علوم مهندسی و فناوری، مبانی پژوهش در قرآن و علم.

محور ویژه همایش شامل قرآن و خانواده و قرآن و آموزش علوم است.

علاقه مندان به شرکت در این همایش تا ۲۴ آذرماه فرصت دارند چکیده مقالات خود را ارسال کنند. همچنین تاریخ ثبت نام برای شرکت در همایش ۹ دیماه ۱۴۰۴ است و تاریخ ارسال اصل مقاله ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

این همایش روزهای ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ در دانشگاه Jamia Millia lslamia دهلی نو .هندوستان برگزار می‌شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای همایش به نشانی www.icqs.world مراجعه کنند.