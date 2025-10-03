  1. دین و اندیشه
  2. اسلام در جهان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

همکاری ایران و عراق در اولین همایش حقوق مالکیت فکری در علوم نوین

همایش بین المللی حقوق مالکیت فکری در علوم و فناوری‌های نوین با همکاری دانشگاه‌های ایران و عراق برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش بین‌المللی حقوق مالکیت فکری در علوم و فناوری‌های نوین در چهار حوزه فناوری و نوآوری، سلامت، امنیت غذایی و ژنتیک، هوش مصنوعی و فضای مجازی و انرژی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

نشست های این همایش در دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد. نشست عراق در روز ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در دانشگاه حله و نشست ایران روز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در دانشگاه جهرم و موسسه استنادی پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار می‌شود.

همچنین مقالات برگزیده در مجله علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران چاپ خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

