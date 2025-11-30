دهقانی: ۱۷ درخت در اصفهان سوخت؛نجات ۱۷۰ شهروند طی یک هفته

سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی هفته گذشته خطوط تلفن سهرقمی آتشنشانی بیش از پنجهزار و هشتصد بار به صدا درآمده و همکاران او در ستاد فرماندهی عملیات پاسخگوی درخواستهای متعدد شهروندان بودهاند.
وی با بیان اینکه نتیجه این تماسها انجام ۲۴۸ عملیات توسط ۲۸ ایستگاه فعال بوده است، افزود: از این تعداد، ۱۴۸ مورد مربوط به حریق و ۱۰۰ مورد مربوط به انواع حوادث بوده است.
دهقانی بیشترین آتشسوزیها را مربوط به حریق ضایعات با ۴۴ مورد دانست و گفت: پس از آن حریق فضای سبز و درختان با ۱۷ مورد، حریق وسایل نقلیه موتوری با ۱۵ مورد، حریق اماکن تجاری و صنعتی با هفت مورد و حریق منازل مسکونی با شش مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان درباره حوادث غیرحریق نیز توضیح داد: در این بخش، محبوسی در آسانسور با ۳۹ مورد بیشترین سهم را داشته و پس از آن حوادث ساختمانی از جمله گودبرداری و ریزش آوار با ۱۶ مورد، محبوسی در اماکن بسته با ۱۳ مورد، انواع تصادفات با ۱۷ مورد، فرونشست زمین با سه مورد و سقوط در چاه با یک مورد ثبت شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر عملیاتهای اصلی، ۴۷ مورد تماس نیز به خدمات ایمنی اختصاص داشته که از این میان نجات و مهار حیوانات با ۲۰ مورد و گیر کردن حلقه در انگشت با ۱۰ مورد بیشترین تکرار را داشته است.
دهقانی با اشاره به استقرارهای پیشگیرانه آتشنشانی گفت: نیروهای این مجموعه طی یک هفته گذشته ۱۵۰ مورد استقرار خودروی اطفایی در نقاط پرتردد و پرخطر و ۱۱۱ مورد گشت ایمنی برای شناسایی نقاط حادثهخیز انجام دادهاند تا در صورت وقوع حادثه، واکنش سریعتری داشته باشند.
وی خبر خوش این هفته را نجات جان ۱۷۰ نفر از شهروندان عنوان کرد و گفت: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی نیروهای امداد و نجات است که همواره در آمادهباش کامل قرار دارند و با فداکاری، از جان مردم حفاظت میکنند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از همراهی شهروندان و همکاری رسانهها قدردانی کرد و گفت آتشنشانی اصفهان با تمام توان در خدمت مردم است و اطلاعرسانی دقیق نقش مهمی در کاهش حوادث دارد.
