نجات ۱۷۰ شهروند اصفهانی در یک هفته؛ ۵۸۳۱ تماس با سامانه ۱۲۵ ثبت شد

امیر دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار حریق و حوادث هفته گذشته اظهار کرد: در این مدت خطوط سه‌رقمی ۱۲۵ پنج هزار و ۸۳۱ بار به صدا درآمد و نیروهای ستاد فرماندهی عملیات به شکل شبانه‌روزی پاسخگوی تماس‌های امدادخواهی شهروندان بودند.

وی با بیان اینکه این تماس‌ها در نهایت منجر به ۲۴۸ اعزام عملیاتی از ۲۸ ایستگاه فعال آتش‌نشانی شد، افزود: از مجموع این عملیات‌ها، ۱۰۱ مورد مربوط به آتش‌سوزی بوده است که بیشترین آن با ۴۴ مورد به حریق ضایعات اختصاص داشته است. همچنین ۱۷ مورد حریق فضای سبز و واصل به درختان، ۱۵ مورد حریق وسایل نقلیه موتوری، هفت مورد حریق مراکز تجاری و صنعتی و شش مورد حریق منازل مسکونی در این هفته ثبت شده است و در سایر موارد نیز نیروهای آتش‌نشانی برای اطفای حریق اعزام شده‌اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: در کنار حریق‌ها، ۱۰۰ حادثه مختلف نیز به ثبت رسیده که بیشترین آن با ۳۹ مورد به محبوسی در آسانسور مربوط می‌شود. همچنین ۱۹ حادثه ساختمانی شامل گودبرداری و ریزش آوار، ۱۳ مورد محبوسی در محیط‌های بسته، ۱۱ مورد انواع تصادفات، سه مورد فرونشست زمین و یک مورد سقوط در چاه توسط نیروهای امداد و نجات پوشش داده شده است.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های امدادی به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل هستند، گفت: تمام این مأموریت‌ها بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شده است.

دهقانی سپس به خدمات ایمنی ارائه‌شده در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: ۴۷ تماس منجر به اعزام نیرو برای ارائه خدمات غیرحادثه‌ای ثبت شده که یکی از موارد پرتکرار در این بخش، نجات یا مهار حیوانات با ۲۰ مورد و همچنین گیر کردن حلقه در انگشت با ۱۰ مورد بوده است.

وی افزود: نیروهای این سازمان طی همین هفته ۱۵۰ مورد استقرار خودروهای اطفایی در مناطق پرتردد و پرخطر و ۱۱۱ مورد گشت ایمنی برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز انجام داده‌اند تا در صورت وقوع حادثه واکنش سریع‌تری صورت گیرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ابراز کرد: خبر خوش این هفته این است که همکاران ما موفق شده‌اند جان ۱۷۰ نفر از شهروندان را در عملیات‌های مختلف نجات دهند و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند؛ موضوعی که همواره موجب افتخار مجموعه آتش‌نشانی است.