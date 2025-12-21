  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

۲۶۱ عملیات آتش‌نشانی در اصفهان طی یک هفته گذشته ثبت شد

۲۶۱ عملیات آتش‌نشانی در اصفهان طی یک هفته گذشته ثبت شد

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ثبت ۲۶۱ عملیات آتش‌سوزی و امداد و نجات در سطح شهر طی یک هفته گذشته خبر داد.

سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد هفتگی این سازمان اظهار کرد: از ابتدای هفته منتهی به ۲۹ آذرماه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶ هزار و ۳۳۹ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شده است.

وی افزود: در این مدت، آتش‌نشانان اصفهانی به ۱۱۶ حادثه و ۷۹ مورد حریق در سطح شهر رسیدگی کردند که در جریان این عملیات‌ها، ۸۲ نفر از شهروندان نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با بیان اینکه ۲۶۱ عملیات امدادی و اطفای حریق طی این بازه زمانی انجام شده است، تصریح کرد: همچنین ۶۶ مورد خدمات ایمنی، ۱۲۱ مورد گشت ایمنی و ۸۴ مورد استقرار ایمنی با تجهیزات و خودروهای عملیاتی در نقاط مختلف شهر به ثبت رسیده است.

دهقانی در پایان تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی از سوی شهروندان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و افزایش ایمنی شهری داشته باشد و سازمان آتش‌نشانی آمادگی کامل برای ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه‌روز را دارد.

کد خبر 6697116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها