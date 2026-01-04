مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آمار حریق و حوادث هفته منتهی به ۱۲ دیماه ۱۴۰۴ با اشاره به حجم بالای تماسهای مردمی، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۹۹۳ تماس با آتشنشانی اصفهان برقرار شد که در نهایت ۳۶۸ عملیات اجرایی در سطح شهر انجام گرفت.
وی افزود: در هفته گذشته، ۶۵ مورد آتشسوزی شامل حریق منازل مسکونی، وسایل نقلیه، اماکن تجاری و صنعتی و سایر فضاها به ثبت رسید و ۳۶۷ مورد حادثه مختلف از جمله محبوسی در آسانسور، حوادث ساختمانی، سقوط از ارتفاع، گودبرداری و incidents مرتبط با محیطهای بسته توسط نیروهای عملیاتی پوشش داده شد.
رئیس اداره آمار و پشتیبانی عملیات سازمان آتشنشانی اصفهان با تأکید بر نقش مؤثر نیروهای امدادی ادامه داد: حاصل این مأموریتها، نجات جان ۷۴ شهروند در عملیاتهای مختلف بوده که نشاندهنده آمادگی، تخصص و همدلی آتشنشانان اصفهانی است.
دهقانی خاطرنشان کرد: هیچ مأموریتی برای آتشنشانی ساده نیست و از شهروندان انتظار داریم با رعایت اصول ایمنی، ما را در تأمین امنیت و آرامش شهر همراهی کنند.
