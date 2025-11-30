هاشمی:مسیرهای قانونی و ملی برای توسعه بیمارستان میناب را دنبال می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در بازدیدی که با همراهی سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی انجام شد بر ضرورت رسیدگی به کمبودهای عمرانی، تجهیزاتی و نیروی انسانی بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب تأکید کرد و گفت: مجموعه دانشکده به صورت جدی پیگیر حل این مشکلات است.

وی افزود: دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ارتقای خدمات درمانی را با جدیت دنبال می‌کند و مشکلات بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) در اولویت قرار دارد و بخشی از اقدامات را از مسیرهای مدیریتی حوزه سلامت پیگیر هستیم اما برای تکمیل روند اصلاحات، حمایت و پیگیری نماینده مردم شرق هرمزگان نیز نقش مهمی دارد.

وی اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی متخصص همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی منطقه است و برنامه‌ریزی برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دارد.

در این بازدید محمد مورخ رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) گزارشی کامل از وضعیت موجود ارائه داد و چالش‌های اصلی که نیازمند اقدام فوری است را تشریح کرد.

در ادامه سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌های صفری، تأکید کرد: از مسیرهای ملی و قانونی تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تجهیز بیمارستان را با جدیت پیگیری خواهم کرد تا اقدامات مجموعه علوم پزشکی نتیجه بخش شود.



گفتنی است، این بازدید با هدف هم‌افزایی و بررسی میدانی برای بهبود وضعیت خدمات درمانی در شرق هرمزگان انجام شد.