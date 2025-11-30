سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس در ایست و بازرسی شهید رشیدی واقع در محور خور و بیابانک با رصد اطلاعاتی و کنترل نا محسوس تردد خودروها، به یک سواری دنا مشکوک شدند و آن را تحت مراقبت قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگیهای لازم، تیمهای عملیاتی پلیس در یک اقدام منسجم خودرو را متوقف کردند و در بازرسی از آن مقدار ۳۲ کیلو و ۸۶۰ گرم هروئین که بهصورت ماهرانه در خودرو جاسازی شده بود کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات دو نفر از سوداگران مواد مخدر دستگیر و برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
سردار بساطی با قدردانی از تلاش مأموران مستقر در محورهای شرقی استان تأکید کرد: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر با قدرت ادامه خواهد داشت و هیچ گذریگاهی برای عبور سوداگران مرگ امن نخواهد ماند.
