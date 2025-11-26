  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

۱۰۳ کیلو تریاک در ایست و بازرسی شهرضا کشف شد

اصفهان - جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۱۰۳ کیلو تریاک در ایست و بازرسی شهرضا خبر داد.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی در شهرستان شهرضا با بررسی‌های دقیق خود، خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس حاضر در صحنه، در یک اقدام سریع و کاملاً هماهنگ این خودرو را متوقف و در بازرسی به عمل آمده ۱۰۳ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به شناسایی یک متهم در این عملیات خاطر نشان کرد: فرماندهی انتظامی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عده‌ای سود جو برای رسیدن به اهداف شوم خود آسایش و امنیت مردم را خدشه دار کنند

