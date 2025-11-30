خبرگزاری مهر، گروه استانها-علیرضا صفاریفر: هفتهای در تقویم فرهنگی شهرستان اردستان به نام «هفته فرهنگ» نامگذاری شده است که از پنجم تا یازدهم آذرماه فرصتی برای بازنمایی غنای تمدنی این دیار کهن است.
این هفته به طور ویژه برای گرامیداشت یکی از برجستهترین فرزندان این خاک، شهید آیتالله سید حسن مدرس، اختصاص یافته تا یاد و خاطره ایشان زنده نگه داشته شود.
این هفته فرهنگی که مصوب شورای فرهنگ عمومی است، همواره بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و صنایع دستی منطقه بوده و برنامههای امسال بر توسعه هویت محلی و معرفی الگوهای تأثیرگذار تمرکز دارند.
فرهنگ اردستان، ریشه در سنتهایی دیرینه دارد که نشان از مردمی عالمپرور و سختکوش دارد. این منطقه با داشتن سوابق طولانی در معماری سنتی و ادبیات شفاهی، همواره سهم مهمی در حفظ داشتههای فرهنگی ایران ایفا کرده است.
در جریان این هفت روز، بیش از بیست برنامه شاخص در سطح شهرستان به اجرا درخواهد آمد. این برنامهها تنوع قابل توجهی دارند و شامل ارائه تولیدات بومی و صنایع دستی منطقه میشود تا اقتصاد فرهنگمحور شهرستان تقویت شود.
صنایع دستی اردستان، از جمله هنر برجسته حصیربافی و منسوجات، نشاندهنده ذوق و مهارت تاریخی اهالی است. هفته فرهنگ فرصتی است تا این میراث ملموس به شکلی گستردهتر به نمایش گذاشته شود و ارتباط نسل جدید با این هنرها تقویت گردد.
علاوه بر جنبههای هنری و اقتصادی، بُعد معنوی و اجتماعی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این هفته شاهد اجرای برنامههای هنری مختلف و همچنین مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدا خواهیم بود.
از نمایشگاه تا شب شعر؛ هفتهای که نماد پویایی فرهنگی و همسویی با شعار تولید است
رضوان امامدادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دهمین دوره هفته فرهنگ شهرستان اردستان امسال با برنامههای مختلف در حال اجراست، این هفته در سال ۱۳۹۵ در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد و همه ساله گرامی داشته میشود.
وی افزود: هفته فرهنگ شهرستان اردستان ظرفیت بینظیری برای معرفی برندها و محصولات سنتی، توسعه گردشگری، جذب مهمانان نورسیده و رشد اقتصاد محلی شهرستان خواهد بود.
رئیس اداره ارشاد اردستان خاطرنشان کرد: معرفی جاذبههای طبیعی بکر، مرمت خاطرههای تاریخی، نمایش صنایع دستی چشمنواز و عرضهی محصولاتی که هر یک، داستانی از هنر و مقاومت مردم این دیار را روایت میکنند در این هفته انجام میشود.
امامدادی تصریح کرد: همزمانی این هفته با سالروز شهادت شهید مدرس، نماد مبارزه با استبداد و تجلی استقامت در راه حق و نیز سالروز شهادت دانشمند هستهای، شهید محسن فخریزاده، نماد ایستادگی و شکوه علمی در عرصه جهاد دانش، بر معنای این هفته عمقی دوچندان میبخشد.
وی بیان کرد: برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری، ارائه تولیدات صنایعدستی، عطر افشانی گلزار شهدا، برگزاری شب شعر و محفل ادبی ویژه شهرستان اردستان از جمله برنامههای اجرایی در هفته فرهنگ شهرستان است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان یادآور شد: هفته فرهنگ نماد پویایی و استمرار فرهنگی، اقتصادی است و این رویداد در اردستان پیوند عمیقی با شعار حکیمانه رهبر انقلاب درباره تولید، اشتغال و سرمایهگذاری دارد.
پیشینه تاریخی این شهرستان، از حضور عالمان بزرگ تا شهدای گرانقدر، یک منبع الهام دائمی برای هنرمندان و نویسندگان محلی است. این هفته، تلاش میشود تا این منابع الهام به شکلی ملموس برای عموم جامعه بازسازی شود.
روز دهم آذرماه، به عنوان سالروز شهادت شهید مدرس، نقطه کانونی این هفته است و یادآوری خواهد شد که ایشان به عنوان الگوی نمایندگان مجلس، مظهر علم، دینداری و ایستادگی در برابر قدرتهای ستمگر بودند.
از قنات ارونه تا مهر اردشیر؛ قدمت اردستان در آینه تاریخ مکتوب و آثار باستانی
فضلالله یزدانیان، محقق و پژوهشگر اردستانی گفت: شهرستان اردستان پیشنیه و قدمتی کهن دارد بهگونهای که آن را اسطورهای ترین شهر ایران مینامند و قدمت تاریخی این شهرستان به دوران پیش از اسلام و حدود دو هزار و ۵۰۰ سال پیش بر میگردد.
وی ادامه داد: قناتهای تاریخی که در این شهرستان وجود دارد گواه روشن بر قدمت تاریخی این شهرستان بوده که قنات ارونه اردستان بهدست اروند شاه کیانی ساخته شده همچنین آتشکده مهر اردشیر هم نمونهای از آثار تاریخی این شهرستان است.
پژوهشگر اردستانی خاطرنشان کرد: نام اردستان، نامی ریشهدار و کهن است و واژه اَرد در زبان فارسی به معنای مقدس بوده و از این رو، اردستان را میتوان سرزمین مردمان مقدس دانست.
هفته فرهنگ اردستان، با تمرکز بر میراث غنی منطقه و بزرگداشت یاد شهید مدرس، نه تنها یک رویداد تقویمی، بلکه تلاشی مستمر برای احیای هویت فرهنگی و معرفی الگوهای اصیل به جامعه است.
نظر شما