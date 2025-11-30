فیلم کنسرت هانس زیمر در تهران دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیدیبو، فیلم کنسرت آثار هانس زیمر شامگاه شنبه ۸ آذر در ۲ سانس ۲ ساعته با رهبری سینا خیرآبادی و اجرای ارکستر سمفونی داریس در تهران برگزار شد. در این اجرا مجموعه‌ای از شناخته‌شده‌ترین موسیقی‌های ساخته شده توسط هانس زیمر از فیلم‌ها و مجموعه‌هایی چون «میان ستاره‌ای»، «سه گانه بتمن» و «تلقین» به کارگردانی کریستوفر نولان، «گلادیاتور» به کارگردانی ریدلی اسکات، «فرشتگان و شیطان» به کارگردانی ران هاوارد، «دزدان دریایی کارائیب ۲» به کارگردانی گور وربینسکی، «شیر شاه» به کارگردانی راجر آلرس و راب مینکاف، «آخرین سامورائی» به کارگردانی ادوارد زوئیک و «فرمول ۱» به کارگردانی جوزف کوشینسیکی برای مخاطبان اجرا شد.

این رویداد پس از ۲ شب اجرای فیلم کنسرت آثار هانس زیمر در آبان امسال بود که در ۲ سانس ۱۹ و ۲۲ با حضور بالغ بر چهار هزار علاقه‌مند به جهان موسیقایی هانس زیمر برگزار شد و اجراهای هانس زیمر در مجموع بیش از ۱۰ هزار مخاطب در تهران داشتند.

اجرای شب گذشته با حضور گروهی از نوازندگان الکترونیک شامل گیتار، کیبورد و درامز آغاز شد و بخش نخست برنامه بدون حضور رهبر ارکستر و هم‌زمان با پخش نماهایی از «فرمول یک» اجرا شد. نورپردازی مبتنی بر رنگ‌های آبی و زرد نیز برای نزدیک‌سازی فضا به یک اجرای مدرن طراحی شده بود. در بخش «فرمول یک»، ریتم‌های تند و سازهای کوبه‌ای محور اصلی تم‌ها بودند و فضای مسابقه و تحرک رویداد را بازتاب می‌دادند.

در ادامه سه قطعه از فیلم «تلقین» با هارمونی‌های تیره و ساختار لایه‌ای، حال و هوای ذهنی و تعلیقی فیلم را منتقل کردند. چهار قطعه از «آخرین سامورایی» با ترکیب سازهای سنتی شرق آسیا و ارکستراسیون غربی اجرا شد و بافت صوتی این اثر را بازسازی کرد. قطعه منتخب «شیر شاه» بر اساس ملودی‌های آفریقایی و ساختار آوازی گروهی ارائه شد.

در ۲ قطعه «جیمز باند»، تأکید بر سازهای بادی برنجی و ریتم‌های منظم، فضای اکشن و جاسوسی اثر را شکل داد. چهار قطعه «گلادیاتور» نیز با حضور کر و سازهای کوبه‌ای، ساختار حماسی و احساسی موسیقی را بازتاب داد. قطعه «فرشتگان و شیاطین» با اتکا به هارمونی‌های کلیسایی و کرال‌های تدریجی اجرا شد و فضای رازآلود فیلم را بازنمایی کرد. چهار قطعه «میان‌ستاره‌ای» بر پایه ارگ کلیسایی و لایه‌های صوتی ممتد بود و ساختار مینیمال آن در اجرا حفظ شد. دو قطعه «شوالیه تاریکی» با ریتم‌های ناآرام و الگوهای صنعتی اجرا شد و تنش درونی موسیقی را بازتاب داد. در انتها هم اجرای ۲ قطعه «دزدان دریایی کارائیب» نیز با تم‌های ماجراجویانه و ریتم پرتحرک همراه بود.

فیلم کنسرت هانس زیمر یکی از مجموعه اجراهای پروژه فیلم کنسرت‌های فیدیبو است؛ مجموعه‌ای که تاکنون در پانزده شب و ۳۰ سانس، آثاری از «هری پاتر»، «ارباب حلقه‌ها» و «میازاکی» را اجرا کرده و اکنون با آثار زیمر ادامه پیدا کرده است.

عکس از صادق ذباح است.