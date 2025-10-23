به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم-کنسرت انیمه‌های هایائو میازاکی با حضور ۱۰۰ نوازنده و به رهبری سینا خیرآبادی، چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن رویال هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.

در این اجرا که با استقبال مخاطبان همراه بود، موسیقی فیلم‌های ماندگار استودیو جیبلی به‌ صورت زنده اجرا و هم‌زمان تصاویری از انیمه‌های میازاکی بر پرده سالن پخش و موسیقی‌های جو هیساشی اجرا شد.

در این فیلم-کنسرت، قطعاتی از فیلم‌های «شهر اشباح»، «سرویس تحویل کی‌کی»، «قلعه متحرک هاول»، «پورکو روسو»، «همسایه من توتورو»، «پونیو روی صخره کنار دریا»، «باد برمی‌خیزد»، «شاهزاده مونونوکه»، «نائوشکا از دره باد» و «لاپوتا: قلعه‌ای در آسمان» نواخته شد.

اجرای فیلم-کنسرت انیمه‌های میازاکی با قطعاتی از فیلم «شهر اشباح» آغاز شد و در ادامه، تم‌های پرانرژی و امیدبخش «سرویس تحویل کی‌کی» توسط سولیست فلوت و ارکستر زهی اجرا شد.

بخش میانی کنسرت به موسیقی فیلم‌های «قلعه متحرک هاول» و «پورکو روسو» اختصاص داشت که با ترکیب سازهای بادی، زهی و پیانو، فضایی متفاوت از سایر آثار میازاکی ایجاد کردند.

در ادامه، قطعاتی از «همسایه من توتورو»، «پونیو روی صخره کنار دریا» و «باد برمی‌خیزد» اجرا شد. در بخش مربوط به فیلم «شاهزاده مونونوکه»، با استفاده از سازهای کوبه‌ای و گروه کر، نبرد نمادین میان انسان و طبیعت در قالب موسیقی بازآفرینی شد. در پایان برنامه نیز موسیقی فیلم‌های «نائوشکا از دره باد» و «لاپوتا: قلعه‌ای در آسمان» اجرا شد.

در بخش پایانی برنامه، قسمت‌هایی از مستند «سرزمین رویاها و دیوانگی» پخش شد؛ مستندی که نگاهی از نزدیک به فرایند تولید فیلم «باد برمی‌خیزد» و زندگی خلاق هایائو میازاکی دارد.

جو هیسایشی، آهنگساز برجسته ژاپنی، به‌دلیل همکاری بلندمدت با هایائو میازاکی و استودیو جیبلی شناخته می‌شود. موسیقی‌های او ترکیبی از سبک کلاسیک، جاز و موسیقی سنتی ژاپنی است که در بیش از چهار دهه فعالیتش، بخشی از حافظه‌ی شنیداری دوستداران سینما در سراسر جهان را شکل داده است.

فیلم–کنسرت انیمه‌های میازاکی در ادامه فیلم‌-کنسرت‌های «هری پاتر» و «ارباب حلقه‌ها» که در مجموع ۱۶ سانس اجرا شدند، برگزار شد. این رویداد که توسط فیدیبو برگزار می‌شود، تلاشی است برای نزدیک‌ترکردن علاقه‌مندان به دنیای موسیقی و سینما و ایجاد بستری برای تجربه‌ی جمعی آثار ماندگار هنر جهان.

اجرای فیلم-کنسرت انیمه‌های میازاکی برای تاریخ پنجم آبان در دو سانس، توسط فیدیبو تمدید شد و علاقه‌مندان به دنیا و رویاهای میازاکی می‌توانند برای این تجربه موسیقایی و سینمایی از این فرصت استفاده کنند.