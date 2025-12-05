به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، فیلم-کنسرت بزرگ «هری پاتر» و «ارباب حلقهها» در یک شب و به ترتیب سانس ۱ در ساعت ۱۹ و سانس ۲ در ساعت ۲۲ برای شامگاه شنبه ۲۲ آذر در اسپیناس پالاس برنامهریزی شده است.
در این ۲ فیلم-کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال، تعدادی از موسیقیهای خاطرهانگیز سری فیلمهای «هری پاتر» و سهگانه «ارباب حلقهها» برای حاضران نواخته میشود.
بلیتفروشی این ۲ اجرا بهطور اختصاصی در فیدیبو آغاز شده است.
فیلم-کنسرت «هری پاتر» ساعت ۱۹ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا خواهد شد و بلیتفروشی آن در آدرس (https://B۲n.ir/HarryPotter۲) انجام میشود.
همچنین فیلم-کنسرت «ارباب حلقهها» در سانس ۲ و ساعت ۲۲ به مدت ۱۲۰ دقیقه اجرا خواهد شد و بلیتفروشی آن هم در آدرس (https://B۲n.ir/TheLordoftheRing) است.
در این ۲ کنسرت به طور همزمان خاطرهانگیزترین لحظات مجموعه «هری پاتر» و سهگانه «ارباب حلقهها» به نمایش گذاشته میشود.
فیدیبو تاکنون در پانزده شب و ۳۰ سانس، آثاری از «هری پاتر»، «ارباب حلقهها»، «میازاکی» و «هانس زیمر» را اجرا کرده است.
