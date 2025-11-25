اجرای «فیلم کنسرت» آثار هانس زیمر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلم کنسرت» آثار موسیقایی هانس زیمر برای سومین شب در تاریخ شنبه ۸ آذر طی 2 سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن اسپیناس پالاس برگزار میشود.
در این اجرا، با حضور ارکستر سمفونیک داریس و گروه کرال، مجموعهای از موسیقیهای ماندگار هانس زیمر آهنگساز آلمانی و برنده پنج جایزه گرمی، یک بفتا و دو اسکار همراه با نمایش پلانها و سکانسهایی از فیلمها اجرا میشود.
در این «فیلم کنسرت»، بخشهایی از موسیقی متن فیلمهای «میانستارهای»، «سهگانه بتمن» و «تلقین» به کارگردانی کریستوفر نولان، «گلادیاتور» ساخته ریدلی اسکات، «رمز داوینچی» و «فرشتگان و شیاطین» به کارگردانی ران هاوارد، «شرلوک هولمز» از گای ریچی، «دزدان دریایی کارائیب ۲ و ۴» ساخته گور وربینسکی و راب مارشال، «آخرین سامورایی» از ادوارد زوئیک و «فرمول ۱» به کارگردانی جوزف کوشینسکی اجرا میشود.
«فیلم کنسرت» آثار هانس زیمر در تاریخهای ۲۴ و ۲۷ آبان طی چهار سانس روی صحنه رفته بود.
پیش از این فیلم کنسرتهای «هری پاتر»، «ارباب حلقهها»، «انیمههای میازاکی» و «هانس زیمر» طی ۱۴ شب برگزار شده بود.
