اجرای «فیلم کنسرت» آثار هانس زیمر تمدید شد

اجرای پروژه «فیلم کنسرت» آثار هانس زیمر آهنگساز شهیر دنیای سینما برای روز شنبه هشتم آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلم کنسرت» آثار موسیقایی هانس زیمر برای سومین شب در تاریخ شنبه ۸ آذر طی 2 سانس ۱۹ و ۲۲ در سالن اسپیناس پالاس برگزار می‌شود.

در این اجرا، با حضور ارکستر سمفونیک داریس و گروه کرال، مجموعه‌ای از موسیقی‌های ماندگار هانس زیمر آهنگساز آلمانی و برنده پنج جایزه گرمی، یک بفتا و دو اسکار همراه با نمایش پلان‌ها و سکانس‌هایی از فیلم‌ها اجرا می‌شود.

در این «فیلم کنسرت»، بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم‌های «میان‌ستاره‌ای»، «سه‌گانه بتمن» و «تلقین» به کارگردانی کریستوفر نولان، «گلادیاتور» ساخته ریدلی اسکات، «رمز داوینچی» و «فرشتگان و شیاطین» به کارگردانی ران هاوارد، «شرلوک هولمز» از گای ریچی، «دزدان دریایی کارائیب ۲ و ۴» ساخته گور وربینسکی و راب مارشال، «آخرین سامورایی» از ادوارد زوئیک و «فرمول ۱» به کارگردانی جوزف کوشینسکی اجرا می‌شود.

«فیلم‌ کنسرت» آثار هانس زیمر در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۷ آبان‌ طی چهار سانس روی صحنه رفته بود.

پیش از این فیلم کنسرت‌های «هری پاتر»، «ارباب حلقه‌ها»، «انیمه‌های میازاکی» و «هانس زیمر» طی ۱۴ شب برگزار شده بود.

علیرضا سعیدی

