به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۸ آذرماه مجموعاً ۳۹.۲۹۶ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تخصیص یافته است. بخش قابل توجهی از این رقم به تأمین بدون وقفه ارز برای دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این دوره ۸.۵۴۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شده که شامل ۶.۵ میلیارد دلار نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲.۰۱۸ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین ۱.۲۹۴ میلیارد دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور و ۲۸.۴۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی پرداخت شده است. در بخش خدمات نیز شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی حدود ۱ میلیارد دلار تأمین شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده روند تأمین ارز در تمام این سرفصل‌ها به‌ویژه دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی طبق برنامه و بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد.