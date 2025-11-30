  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی بدون وقفه تأمین ارز می‌شوند

دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی بدون وقفه تأمین ارز می‌شوند

بانک مرکزی اعلام کرد تأمین ارز دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی از ابتدای سال تاکنون بدون وقفه ادامه داشته و منابع مورد نیاز این بخش‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۸ آذرماه مجموعاً ۳۹.۲۹۶ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تخصیص یافته است. بخش قابل توجهی از این رقم به تأمین بدون وقفه ارز برای دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی اختصاص دارد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در این دوره ۸.۵۴۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شده که شامل ۶.۵ میلیارد دلار نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲.۰۱۸ میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین ۱.۲۹۴ میلیارد دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور و ۲۸.۴۶۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی پرداخت شده است. در بخش خدمات نیز شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی حدود ۱ میلیارد دلار تأمین شده است.

بانک مرکزی تأکید کرده روند تأمین ارز در تمام این سرفصل‌ها به‌ویژه دارو، شیرخشک و کالاهای اساسی طبق برنامه و بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد.

کد خبر 6673122
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها