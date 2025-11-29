بانک مرکزی آمار ارز ترجیحی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی از تأمین ۳۹ میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات از ابتدای سال جاری تا هشتم آذر ماه ۱۴۰۴ خبر داد. ۸.۵ میلیارد دلار از این میزان با نرخ ترجیحی تأمین شده است.

بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، از کل ارز تأمین شده، ۲۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است.

گروه «صنایع حمل و نقل و خودرو» با واردات ۵.۸ میلیارد دلاری بیشترین ارز گروه‌های صنعتی را دریافت کرده است.

ارزش کل ارز تأمینی برای «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیش از ۳.۸ و ۳.۳ میلیارد دلار بوده است.

«صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» نیز به ترتیب بیش از ۲.۹ و ۱.۹ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

سهم بخش «منسوجات و پوشاک» نیز ۷۲۹ میلیون دلار ارز بوده است.

گفتنی است، ۹ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار به سایر صنایع تخصیص داده شده است.

تأمین ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو

همچنین، ۹ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است؛ از این میزان ۸ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی تأمین ارز صورت گرفته است؛ یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار دیگر نیز از ذخایر راهبردی تأمین شده است.

شایان ذکر است، سهم واردات گروه کالاهای اساسی و کشاورزی و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی به ترتیب بیش از ۶.۵ و ۲ میلیارد دلار بوده است.

این گزارش حاکی است، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند.

بر پایه این گزارش، برای تأمین نیازهای خدماتی کشور نیز یک میلیارد دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.