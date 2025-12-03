محمدعلی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت اقتصادی حزب موتلفه و ارتباط با بازاریان گفت: ما بر اساس قانون احزاب مجوز فعالیت اقتصادی نداریم، ولی تشکیلات ما آشنایی به مسائل اقتصادی دارد. ما با دولت محترم و دولتهای قبلی نیز صحبت کردهایم و بیشتر این صحبتها حول این بوده که معتقدیم ظرفیت مردم یک ظرفیت بسیار ارزشمند است و متأسفانه در این چهار دهه از این ظرفیت برای حل مسائل اقتصادی بهخوبی استفاده نشده است.
وی ادامه داد: بنده به عنوان خادم تشکیلات موتلفه، اعتقاد دارم به جای اینکه از سرمایهگذاران خارجی استفاده کنیم تا پول بیاورند، بهتر است کسانی که ایرانی هستند، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی دارند و به قانون احترام میگذارند جذب شوند. این افراد میتوانند امکانات و سرمایه خود را در داخل کشور به کار بگیرند. چرا باید بروند پولشان را به کشورهای دیگر ببرند؟ ما باید مسیر را برای این عزیزان باز کنیم تا بتوانند سرمایه خود را بیاورند و در ایران فعالیت کنند. اگر این کار انجام نشود، آنها به راحتی به جاهایی میروند که بتوانند زندگی راحتتر و درآمد بهتری داشته باشند. ما معتقدیم فلسفه حضور مردم در اقتصاد بسیار ارزشمند است و سنگاندازیها باید برداشته شود تا مردم بتوانند کار خود را انجام دهند.
امانی که از اعضای سازمان اقتصاد اسلامی است در خصوص این سازمان و فعالیتهایش گفت: بیشترین دغدغه ما -در سازمان اقتصاد اسلامی- احیای قرضالحسنه کشور بوده است. بنیانگذاران سازمان اقتصاد اسلامی، در پذیرهنویسی سال ۱۳۵۸ شرکت کردند تا بانکی بدون ربا تأسیس شود. امام رحمهالله علیه نیز در پذیرهنویسی ابتدایی شرکت داشتند. شهید بزرگوار دکتر بهشتی و شهید آیتالله مطهری نیز حضور داشتند تا بانکی بدون ربا و به شکل سازمان اقتصاد اسلامی شکل بگیرد.
وی در رابطه با سابقه تشکیل سازمان اقتصادی اسلامی بیان کرد: در دولت موقت، به دلیل ملی شدن بانکها، مرحوم آقای بازرگان اجازه ندادند بانک بدون ربا تأسیس شود و گفتند همه بانکها باید ملی شوند. اما شهید آیتالله دکتر بهشتی معتقد بودند که این ساختار باید به شکل سازمان اقتصاد اسلامی و متولی قرضالحسنه باشد. از آن زمان تاکنون، ما متولی قرضالحسنه بودهایم. هماکنون بالغ بر هزار صندوق تحت مدیریت سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت میکنند که صندوقهای صحیحالعمل هستند و صرفاً به مردم وام میدهند. سقف وامها معمولاً بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان است و در موارد خاص افرادی که خود سرمایه دارند میتوانند مبلغ بیشتری به دیگران وام بدهند. وقتی گزارش سالانه صندوقها را ارائه میدهیم، میبینیم بالغ بر چندین همت تومان به گرهگشایی کار مردم کمک کردند.
این عضو هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی در رابطه با برخی از مشکلات پیش روی این سازمان ادامه داد: در حال حاضر ما حدود سه هزار صندوق فعال داریم. متأسفانه امروز که خدمت شما هستیم، در زمینه استفاده از این ظرفیت مردمی با مشکلاتی از سوی بانک مرکزی و برخی مسئولین بانک مرکزی مواجهیم، اما در حال مذاکره و پیگیری هستیم تا بتوانیم این ظرفیت را بهطور کامل فعال کنیم. ما در زمینه قرضالحسنه معتقدیم که ظرفیت واقعی مردمی است؛ یعنی این وامها از منابع مردم تأمین میشود و هیچ ریالی از منابع دولتی در آن وجود ندارد. اما به جای حمایت، متأسفانه برخی موانع ایجاد میکنند و مشکلاتی برای ما به وجود میآید که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.
امانی در پاسخ به این پرسش که خیرین چگونه میتوانند با سازمان اقتصاد اسلامی همکاری کنند، یادآور شد: در زمینه خیرین نیز سازمان اقتصاد اسلامی درهای خود را به روی همه باز کرده است. همه افرادی که علاقهمند به کار خیر هستند میتوانند مشارکت کنند. اینجا بحث ما خیریه معمولی نیست؛ تمرکز ما صرفاً بر قرضالحسنه است و در سراسر کشور در این حوزه فعالیت میکنیم و الحمدلله تاکنون موفق بودهایم. همانطور که عرض کردم، ما معتقدیم با همین مبالغ کوچک، توانستهایم گرههای زیادی از مشکلات مردم را با لطف خدا باز کنیم.
وی تأکید کرد: از مسئولین محترم، بهویژه دولت محترم و جناب آقای پزشکیان تقاضا دارم که اجازه دهند صندوقهای قرضالحسنه با اقتدار کامل و با حمایت دولت، ظرفیت مردمی خود را به کار گیرند. در کوچه و پس کوچههای شهر، افرادی هستند که به این مسیر اعتقاد دارند و بر مبنای دستور قرآنی، کار قرضالحسنه انجام میدهند و به آن افتخار میکنند و در خدمت مردم هستند. ما از دولت محترم درخواست میکنیم زمینه را فراهم کنند تا مردم بتوانند به نحو شایسته به هموطنان خود خدمت کنند.
