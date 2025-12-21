به گزارش خبرگزاری مهر، این سند را مهدی تهرانی، معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی، و میکائیل ملکومیان، معاون دبیرکل حزب ارمنستان شکوفا، امضا کردند.
امضای این تفاهمنامه، گامی در جهت تحکیم پیوندهای حزبی و توسعه تبادلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین دو کشور ارزیابی میشود. طرفین در این دیدار بر اهمیت نقش احزاب و نهادهای مردمی در تقویت مناسبات همهجانبه ایران و ارمنستان تأکید کردند.
این حرکت حزبی در ادامه روند پرشتاب توسعه روابط تهران و ایروان صورت میگیرد. پیشتر و در مردادماه سال جاری، دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، طی سفر رسمی به ارمنستان با نیکول پاشینیان، نخستوزیر این کشور، دیدار و گفتوگو کرد و طرفین یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری امضا کردند.
از جمله اهداف آن توافقها، افزایش حجم مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار و توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و خلیج فارس-دریای سیاه بود.
حزب ارمنستان شکوفا یکی از احزاب فعال در صحنه سیاسی ارمنستان است.
توسعه اینگونه روابط حزبی و پارلمانی را مکمل دیپلماسی رسمی و عامل افزایش عمق و پایداری روابط بین کشورها میباشد. این تفاهمنامه میتواند بسترساز افزایش تبادلات حزبی، اصحاب رسانه و جوامع مدنی دو کشور باشد.
بر اساس این گزارش، طرفین بر تشکیل کارگروههای مشترک برای اجراییسازی مفاد تفاهمنامه و برنامهریزی برای تبادل تجربیات تشکیلاتی تأکید کردهاند.
