به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به همراه جمعی از اعضای شورای مرکزی این حزب با کمیته مشترک سیاسی و تشکیلاتی جامعه روحانیت مبارز دیدار و گفتگو کردند.

این جلسه به ریاست حجةالاسلام الاسلام سید محمدحسن ابوترابی جانشین دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با هدف بررسی شرایط کشور، تحلیل مسائل روز و ترسیم چشم‌انداز آینده برگزار شد.

امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حزب، به نقش و جایگاه تاریخی روحانیت در تحولات چند دهه اخیر اشاره کرد و گفت: میدان‌داری و پیشتازی روحانیت از عوامل اصلی بقای انقلاب و حفظ وحدت و یکپارچگی مردم در این چند دهه بوده است.

وی در ادامه درباره ضرورت تجمیع سرمایه اجتماعی اصولگرایان، افزایش حضور و مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو، بیان شرایط موجود کشور، ضرورت برجسته‌سازی انسجام ملی به وجود آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امیدآفرینی و امیدبخشی سخن گفت.

پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در این دیدار گفت: ما از گفتگوهای اضلاع احزاب و گروه‌های اصولگرا استقبال می‌کنیم و این نشست‌ها و تعاملات را که موجب افزایش مشارکت است را لازم می‌دانیم.

خاطر نشان می‌شود هریک از اعضای حاضر در جلسه، به طرح مباحثی از جمله وضعیت احزاب و انتخابات پیش‌ِرو، لزوم امید آفرینی و مشارکت فعال مردمی، پرداختند.

در پایان نشست، لزوم حفظ ارتباط مستمر و تشکیلاتی میان دو طرف مورد تأکید قرار گرفت.