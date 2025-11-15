دیدار محمدعلی امانی با دیمیتری مدودف در سوچی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، در چارچوب سفرهای حزبی و ارتباطات حزب موتلفه اسلامی با روسیه، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در حاشیه اجلاس بریکس-اروپا و "کنفرانس آزادی برای ملتها" در شهر سوچی، با دیمیتری مدودف، دبیرکل حزب روسیه متحد و رئیس جنبش " آزادی برای ملتها" و معاون شورای امنیت روسیه، دیدار و گفتوگوی صمیمانهای داشت.
در این دیدار که با استقبال گرم طرف روس همراه بود، نمایندگان دو کشور بر عزم راسخ خود برای تعمیق هرچه بیشتر روابط همهجانبه تاکید کردند. این دیدار در ادامه رایزنیهای مستمر سیاسی بین دو کشور همسو و استراتژیک برگزار شد.
محمدعلی امانی در این دیدار، با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و روسیه در عرصههای مختلف، بر اهمیت تقویت همگرایی در برابر سیاستهای یکجانبه غرب تاکید کرد.
وی همچنین، نقش اجلاسهای بینالمللی مستقل مانند "آزادی برای ملتها" را در ایجاد فضای گفتگوی برابر در عرصه بینالملل کلیدی خواند و همکاریهای ایران و روسیه در چارچوب سازمانهایی مانند سازمان همکاری شانگهای و بریکس را نمونهای موفق از این همگرایی عنوان کرد.
یادآور میشود؛ تحکیم همکاریهای حزبی، تبادل تجربیات بین حزب "موتلفه اسلامی" و حزب "روسیه متحد" یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها بود.
همچنین تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی، به ویژه در حوزههای انرژی، حمل و نقل بینالمللی و فناوریهای پیشرفته و بررسی آخرین تحولات در غرب آسیا و قفقاز و هماهنگی مواضع دو کشور در این زمینه از دیگر محورهای مطروحه در این دیدار بود.
خاطر نشان میشود؛ این دیدار در حالی صورت گرفت که روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر شاهد توسعه چشمگیری در تمامی ابعاد بوده است. لذا این گونه مراودات سیاسی سطح بالا، زمینهساز تحکیم بیشتر همکاریهای راهبردی بین تهران و مسکو در عرصه بینالملل خواهد بود.
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