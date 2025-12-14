دبیرکل موتلفه: انتخابات تناسبی نباید به شرکت سهامی تبدیل شود

محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به آمادگی حزب متبوعش برای انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران، گفت: ما برای انتخابات شوراها هم ستاد تشکیل دادیم. حزب موتلفه اسلامی برنامه دارد تا بتوانیم در انتخابات شوراها در مرکز کشور، استانها، شهرستانها و روستاها بر اساس ظرفیتهای موجود نقشآفرینی کنیم و در معرفی افرادی که بتوانند خدمت بیشتری به مردم انجام دهند، مشارکت داشته باشیم. شعار انتخاباتی ما در این دوره عبارت است از: تخصصگرایی در مدیریت شهری، مشارکت مردمی در اداره کشور و تحقق عدالت شهری.
وی ادامه داد: برای همه استانها مسئول انتخاب کردهایم، شورای انتخابات تشکیل دادهایم و معتقدیم که اداره شورای شهر با یک نسخه برای کل کشور محقق نمیشود؛ هر شهر، هر استان و هر شهرستان نسخه خودش را میطلبد. مدیران ما در استانها با مشکلات شهر، استان و روستای خود آشنا هستند و برنامههای کلی ما در اختیارشان قرار گرفته تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
دبیرکل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: در حال شناسایی و معرفی نیروهای مستعد هستیم تا بر اساس چارچوبی که توضیح دادیم، به مردم و جامعه معرفی شوند. البته برای همه سلیقهها و جریانهای سیاسی، بهخصوص جریان اصولگرایی که در این زمینه فعال هستند، احترام قائل هستیم. ما برای رسیدن به یک هدف مشترک آمادهایم که با همه جریانها نشست و گفتگو داشته باشیم. هر نتیجهای که حاصل شود، کار خود را رها نخواهیم کرد و پیگیری میکنیم. مذاکره با همه جریانها از برنامههای حزب ماست و شورای مرکزی حزب این موضوع را تأیید کرده است.
امانی در رابطه با انتخابات تناسبی عنوان کرد: به اعتقاد ما این نوع انتخابات شرایط جدیدی برای احزاب ایجاد میکند و نقش آنها را تقویت میکند. تا اینجا قدردان وزارت کشور هستیم که انتخابات تهران را به شکل تناسبی برگزار کرده است، اما هنوز نمیدانیم نتیجه نهایی چگونه خواهد بود، چرا که این اولین تجربه است. بر اساس قانون، ما خود را آماده کردهایم، اما بارها تأکید کردهایم که انتخابات تناسبی زمانی مفید است که منجر به خدمت بیشتر به مردم شود و نه اینکه به شکل یک شرکت سهامی عمل کند؛ یعنی اینکه افراد فقط به تعداد مشخص از هر جریان وارد شورا شوند و در مسائل انتخاب شهردار یا مسائل شهری با یکدیگر دچار اختلاف شوند. ما این حالت را نمیپذیریم.
وی افزود: ما انتخابات تناسبی را قبول داریم، به شرطی که بتواند مشکلات مردم را حل کند و احزاب مسئولیتپذیر و شناسنامهدار، با برنامه و ایدههای مشخص، افرادی را انتخاب کنند که در مسیر فعالیت پاسخگو باشند و باعث شرمندگی نشوند.
دبیرکل حزب موتلفه در پاسخ به این پرسش که حزب موتلفه چند کرسی از شورای شهر تهران را به دست میآورد؟ گفت: هنوز نمیتوانیم دقیق بگوییم چند کرسی نصیب ما خواهد شد، زیرا هنوز به شکل جدی با سازوکار انتخاب تناسبی آشنا نشدهایم. اما تلاش ما بر این است که هر تعداد کرسی ممکن است به دست آوریم و حضور مقتدری در شورای شهر داشته باشیم تا بتوانیم خدمت بیشتری به مردم ارائه کنیم.
نظر شما