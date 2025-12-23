اعضای حزب موتلفه اسلامی در سفر به ارمنستان با شیرغلامی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تهرانی، معاون امور بینالملل حزب موتلفه اسلامی، در دیدار با سفیر کشورمان در ارمنستان، ضمن تبریک انتصاب وی گزارشی از روند مذاکرات و امضای تفاهمنامه با حزب همتای ارمنی ارائه داد.
سفیر جدید ایران در ارمنستان، که پیش از این سمت معاونت پژوهشی مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، با استقبال از این ابتکار عمل حزبی، بر نقش مکمل نهادهای مردمی و سیاسی در تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دیرینه دو کشور تأکید کرد.
شیرغلامی در دیداری پیش از اعزام، اولویت فعالیتهای خود را تقویت روابط دوجانبه در چارچوب سیاست حسن همسایگی و در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلتیکی عنوان کرده بود.
وی گفت: اقدام حزب موتلفه اسلامی برای گسترش ارتباطات بینالمللی، به ویژه در منطقه قفقاز، گامی نو در فعالیتهای فرامرزی احزاب ایرانی محسوب میشود.
از سوی دیگر، این حرکت در بستری از روند رو به رشد روابط ایران و ارمنستان صورت میگیرد. نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، نیز پیشتر در دیدار با سفیر پیشین ایران، از همکاریهای سازنده دو کشور و سفر اخیر رئیسجمهور ایران به عنوان نقطه عطفی در توسعه روابط تقدیر کرده بود.
تهرانی در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای بینالمللی حزب گفت: دیپلماسی حزبی میتواند پلی محکم برای انتقال ارزشهای مشترک و توسعه همکاریهای مردمی باشد. بر این اساس ما اجرای مفاد این تفاهمنامه را با همکاری و راهنمایی سفارت کشورمان پیگیری خواهیم کرد.
قناعت دبیر اجرایی حزب موتلفه در بخشی از این جلسه گزارشی از اقدامات حزب موتلفه اسلامی در انتخابات پیش رو برای شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه نمود.
شیرغلامی در پایان با اشاره به حمایت خود در این مسیر اظهار داشت: سفارت ایران در ایروان از هر اقدام برای تقویت پیوندهای دیرینه دو ملت حمایت میکند.
این دیدار، نشاندهنده رویکردی جدید در تعامل حزب موتلفه اسلامی با دیپلماسی رسمی برای پیشبرد اهداف منطقهای است.
