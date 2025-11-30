به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، علی ربانی در نخستین نشست مشترک مدیران انرژی شرکتهای تابع وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی نظاممند میان شرکتها اظهار کرد: صنعت پتروشیمی در چهار سال گذشته با اجرای طرحهای بهینهسازی موفق به صرفهجویی ۱.۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده و امسال نیز تحقق صرفهجویی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب را هدفگذاری کرده است.
وی با اشاره به نقش فعال صنعت پتروشیمی در طرحهای ملی مدیریت مصرف انرژی و همافزایی انجامشده با شرکت ملی گاز ایران از جمله پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق افزود: این مشارکتها کمک مؤثری در مدیریت مصرف در بخشهای خانگی، عمومی و تجاری داشته است.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در صنعت پتروشیمی به بهرهبرداری رسیده و ۲۵۰ مگاوات دیگر تا پایان سال به ظرفیت تولید برق پاک کشور افزوده میشود، گفت: همچنین برنامهریزی برای سرمایهگذاری در طرحهای انرژی نو با ظرفیتی بیش از ۱۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد.
ربانی ادامه داد: صنعت پتروشیمی برای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژیهای تجدیدپذیر پیگیریهایی بهمنظور ارائه بستههای پیشنهادی شامل مشوقهای مالیاتی، اصلاح تعرفهها و استفاده از سازوکارهای بازار برق و گاز ارائه کرده است.
بازار گواهی صرفهجویی؛ از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی
علیاصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران نیز در این نشست، توسعه بازار گواهی صرفهجویی انرژی را یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش ناترازی انرژی دانست و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ثبت، اندازهگیری و صحهگذاری پروژههای بهینهسازی در این بازار تأکید کرد.
وی فرهنگسازی، نوسازی فناوریها و اصلاحات مدیریتی را از ضروریات اتلاف قابلتوجه انرژی در بخشهای خانگی و کشاورزی عنوان کرد و گفت: همافزایی میان شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی در اجرای طرحهای خارج از صنعت نتایج مثبتی به همراه داشته است و این همکاری میتواند الگویی برای سایر بخشها باشد.
اجرای بیش از ۵۵۰ میلیون دلار پروژههای بهینهسازی در صنعت پالایش
نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز در ادامه نشست، گزارشی از وضع مصرف انرژی در پالایشگاهها ارائه و اعلام کرد که این بخش سالانه حدود ۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف میکند.
وی از اجرای پروژههای بهینهسازی به ارزش بیش از ۵۵۰ میلیون دلار و استقرار استانداردهای مدیریت انرژی در پالایشگاهها و انطباق همه پالایشگاهها با استاندارد معیار مصرف انرژی خبر داد و بر گسترش همکاری با شرکتهای تابع وزارت نفت تأکید کرد.
نخستین نشست مشترک مدیران انرژی شرکتهای تابع وزارت نفت با هدف همافزایی، تبادل تجربه و بررسی راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی، به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه انرژی از شرکتهای چهارگانه وزارت نفت همراه بود، آخرین اقدامها و برنامههای مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی در بخشهای گاز، پالایش و پتروشیمی، وضع ناترازی انرژی، چالشهای موجود در حوزه قیمتگذاری، قوانین و مقررات و میزان انطباق مصرف در بخشهای مختلف با معیارهای انرژی بررسی شد.
