بهینه سازی تنها راهکار رفع مشکل ناترازی انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آب‌نیکی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف در حاشیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، در نشست خبری، صنعت نفت کشور را صنعتی مادر دانست و گفت: این صنعت نقش کلیدی و اساسی در اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: اقتصاد ملی امروز از صنعت نفت تغذیه می‌شود و حوزه‌های مختلف به این صنعت وابسته است، ازاین‌رو هر تغییر و تحولی در این صنعت بر صنایع دیگر نیز اثر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح کرد: خوشبختانه در این دولت تلاش‌های بسیاری در بخش تولید و صادرات نفت و گاز انجام شده است، اما در موضوع مدیریت مصرف موفق نبوده‌ایم. با وجود اینکه در این بخش (بهینه‌سازی مصرف انرژی) ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد.

وی اضافه کرد: امروز شدت مصرف انرژی در کشور ما بالاست و بیش از دو برابر استاندارد جهانی مصرف انرژی داریم که این موضوع ناترازی‌های زیادی در این بخش ایجاد کرده است، به‌گونه‌ای که امروز مصرف انرژی کشور معادل ۷ میلیون بشکه نفت خام در روز تخمین زده می‌شود.

وی با بیان اینکه معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ظرفیت بهینه‌سازی در کشور داریم، گفت: در ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و… مصرف بالای انرژی را شاهد هستیم. ازاین‌رو به نظر می‌رسد تنها راهکار رفع مشکل ناترازی انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف باشد.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تأکید کرد: طبق برنامه هفتم توسعه باید سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد شود که این مهم گام بزرگی برای ما خواهد بود؛ البته تنها گام نیست و راهکارهای دیگری نیز برای مدیریت مصرف انرژی وجود دارد.

آب‌نیکی خاطر نشان کرد: تشکیل صندوق بهینه‌سازی انرژی الزام آور است و فعال‌سازی بازار بهینه‌سازی و محیط‌زیست نیز گام بزرگی برای مدیریت مصرف در بخش سوخت به‌ویژه بنزین و گازوئیل است که در حال پیگیری است، همچنین نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی گاز نیز صادر خواهد شد که به بورس انرژی ارائه خواهد شد.

وی افزود: اقدام‌های بسیاری برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری، صنایع و ساختمان داریم که بخشی اجرایی و بخشی دیگر نیز اجرا خواهند شد تا در بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت بتواند به ما کمک کند.

* سید محمدرضا خندقی میبدی