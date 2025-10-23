به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی فرد پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و کشف انباری حاوی مقادیر زیادی لوازم خانگی و پوشاک قاچاق به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در رباط‌کریم خبر داد.

صادقی‌فرد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت افراد سودجو در نگهداری کالای قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان رباط‌کریم، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل و هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از انبار مورد نظر ۶ هزار و ۶۰۰ قلم انواع لوازم خانگی، پوشاک و مواد خوراکی قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

صادقی‌فرد ادامه داد: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. در این رابطه نیز یک متهم دستگیر و به همراه اقلام کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان کالا و اخلالگران اقتصادی گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان به اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.