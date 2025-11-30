جدیدترین موضع گیری دبیر کل عفو بین الملل درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط، اگنس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که دموکراسی همچنان در سوریه وجود ندارد.

کالامار گفت: ارائه شدن برنامه‌هایی برای اصلاح قوانین در پارلمان سوریه و تشکیل کمیته‌هایی برای عدالت انتقالی و استقبال از سازمان‌های حقوقی بین‌المللی و دیگر کارشناسان، همگی نشان می‌دهد سوریه تغییر کرده است. همه این تحولات شاخص‌های بسیار خوبی است ولی خیلی عمیق نیست.

کالامار گفت که مسئولان سوری از جمله وزیر دادگستری به او گفته‌اند صدها نفر در ارتباط با تخلفات رژیم سابق سوریه در زندان به سر می‌برند.

وی افزود: به نظر می‌رسد روند اتهام زدن در سوریه ادامه دارد. چرا این افراد زندانی هستند و چه کسی آنان را محاکمه خواهد کرد؟

به گفته کالامار، چارچوب قانونی نیاز به اصلاحات فوری دارد زیرا برخی از فجیع‌ترین جرائم طبق قوانین بین‌المللی، هنوز در سوریه جرم شناخته نمی‌شوند.

کالامار تصریح کرد که ضروری است که جامعه بین‌المللی موضعی قاطعانه‌تر اتخاذ کند و به ندای مردم سوریه که خواستار تغییر هستند گوش دهد.

وی در پایان گفت: برداشت من بعد از این سفر بسیار کوتاه به سوریه این است که سوریه برای جامعه بین‌المللی مشکلی است که باید آن را مهار کرد. به نظر من تعداد بسیار کمی از کشورها حاضر به اتخاذ موضعی قاطعانه‌تر هستند.