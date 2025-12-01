حملات هوایی و زمینی نظامیان آمریکایی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا اعلام کرد که در دوره ۲۴ تا ۲۷ نوامبر چندین عملیات هوایی و زمینی در حومه دمشق انجام داده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا مدعی شده که حملات مذکور با هدف منهدم کردن مواضع داعش در جنوب سوریه صورت گرفته است.
این نیروها همچنین ادعا کردهاند که بعد از حملات مذکور، عناصر داعش نمیتوانند خود را بازسازی کنند.
این در حالی است که بارها در رسانههای داخلی سوریه و رسانههای کشورهای منطقه تاکید شده که عناصر داعش در محدوده فعالیت و استقرار نظامیان آمریکایی در سوریه بدون هیچ مشکلی در رفت و آمد بوده و با این نیروها تعامل دارند.
