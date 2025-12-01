  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

حملات هوایی و زمینی نظامیان آمریکایی در جنوب سوریه

حملات هوایی و زمینی نظامیان آمریکایی در جنوب سوریه

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا از چندین حمله هوایی و زمینی این نیروها در جنوب سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا اعلام کرد که در دوره ۲۴ تا ۲۷ نوامبر چندین عملیات هوایی و زمینی در حومه دمشق انجام داده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا مدعی شده که حملات مذکور با هدف منهدم کردن مواضع داعش در جنوب سوریه صورت گرفته است.

این نیروها همچنین ادعا کرده‌اند که بعد از حملات مذکور، عناصر داعش نمی‌توانند خود را بازسازی کنند.

این در حالی است که بارها در رسانه‌های داخلی سوریه و رسانه‌های کشورهای منطقه تاکید شده که عناصر داعش در محدوده فعالیت و استقرار نظامیان آمریکایی در سوریه بدون هیچ مشکلی در رفت و آمد بوده و با این نیروها تعامل دارند.

    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 2
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد
    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      11 2
      پاسخ
      اینم ازآزادی که سوریه دنبالش بودبعدبشاراسدمبارک باشه
    • IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 3
      پاسخ
      داعش خود آمریکاست: سکوت سازمان های حقوق بشر و سازمان کشتار انسانهای بی دفاع جهان ::::قانون :قانون جنگل امروز
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 1
      پاسخ
      اینا هدفشون پیشروی در کل خاورمیانه است ،داعش بهانه است آمریکایی‌ها خود داعش هستند.
    • رضا IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 2
      پاسخ
      بیایید حمله کنیم آمریکا و اسراییل تموم بشه همه چیز این بیشرفها نابود بشن
    • رضامتین حیدرانلو IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اینو هرکی نمیدونه بدون داعش نداریم این آمریکایی ها ست با لباس داعش سر مردم بی گناه میبرن به زن بچه‌ها تجاوز میکنن اینم نمونش در سوریه
    • Gulbuddin Azimi AF ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آمریکا بجز ویرانی و دهشت افکنی در منطقه دیگر کاری ندارد آمریکا (یاغی در منطقه) آمریکا خودش داعش است

