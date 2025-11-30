به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «پشتجلد» به تهیهکنندگی سجاد کلبادینژاد و سردبیری احمد محمدتبریزی تولید شده و قرار است در هر قسمت یکی از اقتباسهای شاخص و ماندگار ادبی و سینمایی ایران و جهان را بررسی کند.
قسمت افتتاحیه برنامه، مروری است بر کتابها و فیلمهایی که بر پایه آثار هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شدهاند.
محمدتبریزی درباره شکلگیری ایده این برنامه گفت: اقتباس یکی از موضوعات مهم و پرطرفدار در سینمای جهان است، اما در ایران به دلایل گوناگون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای حرکت به سمت اقتباس از ادبیات فارسی انجام شده، اما همچنان کافی و راضیکننده نیست.
وی افزود: از چند ماه پیش به دنبال طراحی برنامهای بودم که بتواند به زبانی ساده و قابلفهم به موضوعات ادبی و سینمایی بپردازد. نگاه ما در این برنامه تحلیلی است و طیف اصلی مخاطبان را علاقهمندان به سینما و ادبیات تشکیل میدهند، هرچند محتوای برنامه برای عموم شنوندگان قابل استفاده است.
به گفته محمدتبریزی، اجرای برنامه به صورت مشترک توسط عطیه موذن و خود او انجام خواهد شد و آوا نوری نیز به عنوان گزارشگر، خارج از استودیو با مردم گفتگو خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: رادیو نمایش بستر مناسبی برای طرح مباحث مرتبط با اقتباس است، زیرا بخش قابل توجهی از مخاطبان آن علاقهمند به سینما و ادبیات هستند.
«پشتجلد» یکشنبهها ساعت ۲۱ تا ۲۲ از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود.
