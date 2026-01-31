آزمون جذب دانشجوی مهارت آموز آموزش و پرورش ۱۶ بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌ شرکت در آزمون تخصصی (استخدامی) جذب دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ از روز دوشنبه ۱۳ بهمن برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان آزمون‌، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده، شماره سریال و کد پیگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخ‌گویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

این امکان برای متقاضیان فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضویت داشته باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

چنانچه مغایرتی درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت‌احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای (نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، و کد ملی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای (سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، سهمیه ۵ درصد ایثارگران، مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی، کد و عنوان رشته محل اول، کد و عنوان رشته محل دوم و بومی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد می‌توانید حداکثر تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش (بخش ویرایش اطلاعات کارت) مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید.

متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند و سهمیه درخواستی آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت دارد پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات و اصلاح سهمیه، عدم تأیید سهمیه خود را تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ از ارگان ذیربط پیگیری کنند.

در صورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید ضرورت دارد در روز چهارشنبه ۱۵ بهمن صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس مندرج در جدول شماره ۲ اطلاعیه سازمان سنجش مراجعه کنید:

۱- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت وی دارای اشکالاتی از جمله: فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس است که ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت به عنوان متخلف تلقی خواهید شد.

۳- چنانچه نسبت به بندهای (جنس و معلولیت/شدت) معترض هستید.

تبصره: چنانچه خواستار اعمال بند معلولیت و یا اصلاح شدت معلولِیت هستید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص دهید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی براساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

یادآوری‌های مهم‌

فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.

تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.

لازم به تأکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آید.

حوزه ی برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام شود. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

جدول شماره ۱ شامل استان و شهرستان محل برگزاری آزمون و جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون استخدامی مهارت آموز آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی است.