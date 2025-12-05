  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

تب ناگهانی و بدن درد شدید نشانه آنفلوآنزاست؛ نه آلودگی هوا

متخصص بیماری‌های عفونی با تأکید بر اینکه تب ناگهانی و بدن‌درد شدید از نشانه‌های اصلی آنفلوآنزاست و نه آلودگی هوا، هشدار داد.

مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره هم‌زمانی شیوع آنفلوآنزا با افزایش آلودگی هوا گفت: این روزها شاهد گردش یک نوع جدیدتر آنفلوآنزا در جهان هستیم. معمولاً هر ده سال یک بار یک سویه تازه از آنفلوآنزا ظاهر می‌شود، اما به دلیل همه‌گیری کرونا این روند کمی با تأخیر مواجه شد.

وی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا به‌تنهایی عامل بروز آنفلوآنزا نیست اما می‌تواند شرایط را برای ابتلاء به بیماری‌های تنفسی تشدید کند، افزود: آلودگی هوا برای بیماران مبتلا به آلرژی، آسم و مشکلات تنفسی بسیار دردسرساز است و قدرت دفاعی دستگاه تنفسی را کاهش می‌دهد، بنابراین وقتی ویروس آنفلوآنزا در جامعه در حال گردش است، آلودگی هوا می‌تواند شدت علائم را افزایش دهد.

محرز با اشاره به افزایش موارد ابتلاء در کودکان و دانش‌آموزان توضیح داد: بچه‌ها در مدارس بیشتر در معرض تماس نزدیک هستند و استفاده از ماسک برایشان دشوار است؛ به همین دلیل میزان درگیری در این گروه بالاتر دیده می‌شود.

وی درباره تشخیص تفاوت میان گلودردهای ساده ناشی از آلودگی و آنفلوآنزا گفت: علائمی مانند تب ناگهانی، بدن‌درد شدید، بی‌حالی و سرفه‌های خشک معمولاً به نفع آنفلوآنزا است؛ درحالی‌که تحریک گلو و سرفه‌های خفیف می‌تواند ناشی از آلودگی هوا باشد، با این حال، بهترین راه تشخیص مراجعه به پزشک است.

این متخصص بیماری‌های عفونی با توصیه به مردم برای دریافت واکسن آنفلوآنزا خاطرنشان کرد: هنوز هم برای تزریق واکسن دیر نیست. واکسن پیشگیری صددرصدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند شدت بیماری و خطر عوارض را کاهش دهد، معمولاً فصل گردش ویروس تا حدود اردیبهشت ادامه دارد.

محدثه رمضانعلی

