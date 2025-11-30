راهپیمایی میلیونی مردم یمن به مناسبت عید استقلال+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران نفر از مردم یمن در پنجاه و هشتیمن سالگرد اخراج آخرین اشغالگر انگلیسی از شهر عدن موسوم به «عید الجلاء» یا همان «عید استقلال» و در پاسخ به فراخوان سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله در میدان السبعین صنعا تظاهرات گستردهای برگزار کردند.
در بیانیه پایانی این تظاهرات که با عنوان «آزادی انتخاب ما و اشغالگر محکوم به فناست»، برگزار شد، آمده است: تبریک و تهنیت خود را به رهبرمان، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، به رئیس مهدی المشاط و همه مردممان به مناسبت روز استقلال تقدیم میکنیم. ما بر تعهد مستمر خود به حمل پرچم اسلام و جهاد، همانطور که اجداد و نیاکان بزرگوارمان یعنی انصار، آن را حمل میکردند، تأکید میکنیم.
در این بیانیه تأکید شده است: ما بر استقامت و آمادگی بالای خود برای دور بعدی تقابل با دشمنان و مزدوران آنها، از نظر نظامی، امنیتی و با برگزاری فعالیتهای رسمی و مردمی و از طریق بسیج عمومی تأکید میکنیم. ما از مواضع عادلانه و درست خود عقبنشینی نخواهیم کرد و مردم فلسطین و لبنان و فرزندان مظلوم امت خود را رها نخواهیم کرد.
راهپیمایان یمنی تصریح کردند: مردم ما همزمان با گرامیداشت ۳۰ نوامبر، به همه ستمگران زمین و همدستانشان یادآوری میکنند که نابودی، پایان اجتنابناپذیر هر اشغالگری است، صرف نظر از اینکه اشغالگری آنها چقدر طول بکشد. همچنین به ملتهای مظلوم میگوئیم که ملتها در صورت اراده و عزم راسخ و با تکیه بر خدا، قادر به دستیابی به پیروزیهای بزرگ هستند.
