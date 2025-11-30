به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالعزیز بن‌حبتور» عضو شورای عالی سیاسی یمن پنجاه و هشتمین سالگرد «استقلال ملی» و اخراج اشغالگران انگلیسی از کشورش را به «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی و مردم یمن تبریک گفت.

بن‌حبتور در سخنرانی به این مناسبت که در راهپیمایی میدان السبعین صنعا انجام شد، گفت: به این مناسبت، به کسانی که از میهن دفاع کردند و موشک‌ها را به قلب رژیم صهیونیستی رساندند، درود می‌فرستیم.

وی تأکید کرد: از سرزمین عزیزمان یمن و پایتخت تاریخی آن صنعا، با محور مقاومت اعلام همبستگی می‌کنیم.

این عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن هشدار داد: عناصر خائن با اشغالگران سعودی و اماراتی همکاری می‌کنند و این عناصر شرافت خود را فروخته‌اند.

عبدالعزیز بن حبتور همچنین گفت: همانطور که اشغالگران انگلیسی از یمن بیرون رانده شدند و آخرین نظامیانش جنوب کشورمان را ترک کردند، اشغالگران جدید نیز از سرزمین ما بیرون رانده خواهند شد.