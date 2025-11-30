امام جمعه بهاباد: خادمیاران رضوی، سربازان جهاد تبیین در برابر جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از خادمیاران نمونه و فعالان فرهنگی در بهاباد با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و جهادی، خطاب به حضار اظهار داشت: فعالان فرهنگی و خادمیاران رضوی باید با روحیه جهاد تبیین، در برابر جنگ نرم دشمن ایستادگی کنند و با تکیه بر فرهنگ رضوی و ارزش‌های انقلاب، دل‌های مردم را به نور معرفت و ایمان پیوند بزنند.

وی در ادامه، خادمیاری را فراتر از یک عنوان خواند و تصریح کرد: خادمیاری صرفاً خدمت در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نیست، بلکه مأموریتی الهی برای گسترش اخلاق رضوی، مهربانی، خدمت بی‌منت و ترویج سبک زندگی اسلامی در بین مردم است. هر خادمیار باید چراغی از نور رضوی در محله خود باشد.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان افزود: دشمنان امروز با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی به جنگ باورها و ارزش‌های ما آمده‌اند. در این میدان، بسیجیان و خادمیاران فرهنگی باید با سلاح بصیرت، روشنگری و تبلیغ درست معارف اهل بیت (ع) وارد شوند. اگر هر مسجد، هر خانه و هر گروه فرهنگی، رنگ و بوی خدمت و دیانت بگیرد، جامعه‌ای مقاوم، مؤمن و متحد خواهیم داشت.

این مراسم، نمادی از اتحاد و هم‌افزایی میان نهادهای مردمی، فرهنگی و جهادی در شهرستان بهاباد بود. براساس این گزارش، تعامل و همکاری میان خادمیاران رضوی، گروه‌های فرهنگی و پایگاه‌های بسیج، منشأ حرکت‌های ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت دینی، پویش‌های اجتماعی، اردوهای جهادی و ارتقای اخلاق عمومی شده است.

در پایان این مراسم، با اجرای برنامه‌های متنوعی از جمله مداحی، روایتگری خاطرات دفاع مقدس و اجرای سرود، از تعدادی از خادمیاران نمونه و فعالان فرهنگی شهرستان بهاباد تجلیل به عمل آمد.